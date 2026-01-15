Netanyahu sente Trump: dialogo per de-escalation in Iran

Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto a Donald Trump di fare un passo indietro su qualsiasi piano d’attacco militare statunitense contro l’Iran. È quanto riporta il New York Times che cita un alto funzionario americano. Secondo la fonte, Netanyahu e Trump hanno avuto un colloquio ieri, quando il presidente Usa ha dichiarato di aver ricevuto informazioni da “fonti molto importanti dall’altra parte” secondo cui l’Iran avrebbe smesso di uccidere manifestanti e non starebbe procedendo con le esecuzioni annunciate.

Le parole di Trump sono state interpretate come un possibile segnale di allontanamento dall’ipotesi di un’azione militare contro Teheran, opzione che la Casa Bianca stava valutando da diversi giorni nel contesto dell’escalation delle tensioni e della repressione interna in Iran.