Necropoli ellenistica di Reggio Calabria: scavi conclusi e boom di visitatori

La necropoli ellenistica di Rhegion si conferma un luogo chiave per la ricerca archeologica e la fruizione pubblica del patrimonio cittadino, grazie ai recenti risultati della campagna di scavo condotta dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e all’attività di valorizzazione svolta dai Volontari del Touring Club Italiano.

Si è conclusa la campagna di scavo condotta all’interno della necropoli ellenistica musealizzata, situata ai livelli inferiori di Palazzo Piacentini. L’intervento ha interessato alcune sepolture non indagate al momento della scoperta del sito, avvenuta nel 1932, consentendo di acquisire nuovi dati sulle pratiche funerarie della Rhegion ellenistica. Lo scavo, eseguito con rigoroso metodo stratigrafico, è stato accompagnato da un’accurata documentazione grafica e fotografica e da un nuovo rilievo generale dell’area musealizzata.

Parallelamente all’attività di ricerca e tutela, la necropoli ellenistica è stata al centro di un’importante azione di valorizzazione e fruizione pubblica. Nell’ambito del progetto nazionale del Touring Club Italiano “Aperti per Voi”, nel corso del 2025, i Volontari per il Patrimonio Culturale del Touring Club Italiano hanno accolto 28.353 visitatori all’interno dell’area della necropoli, rendendola accessibile nelle giornate di mercoledì, venerdì, sabato e domenica.

Un risultato significativo, che testimonia come la collaborazione tra istituzioni culturali e volontariato organizzato rappresenti uno strumento fondamentale per garantire una fruizione continuativa e consapevole di luoghi di straordinario valore storico e archeologico.

“Questa campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico della nostra città”, dichiara Fabrizio Sudano, Direttore del MArRC. “Lo studio delle sepolture ellenistiche all’interno della necropoli musealizzata ci consente di comprendere meglio le pratiche funerarie e la vita quotidiana degli abitanti di Rhegion, rafforzando al contempo il ruolo del Museo come centro di ricerca, tutela e divulgazione. Un ringraziamento particolare va al Touring Club Italiano – Club di Territorio di Reggio Calabria e ai Volontari del progetto Aperti per Voi, il cui impegno quotidiano rende possibile una fruizione costante e consapevole di questo straordinario patrimonio, rafforzando il legame tra il Museo e la comunità”.

Il Touring Club Italiano – Club di Territorio di Reggio Calabria ha operato in stretta sinergia e collaborazione con la Direzione e lo staff del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. L’obiettivo del progetto Aperti per Voi è infatti quello di promuovere la conoscenza dei beni culturali e consentire la visita di luoghi solitamente non accessibili, assicurandone la fruizione sistematica grazie alla presenza dei volontari, impegnati nell’accoglienza e nell’orientamento del pubblico.

La sinergia tra ricerca scientifica, tutela e valorizzazione conferma la necropoli ellenistica del MArRC come uno dei luoghi chiave per la conoscenza del passato di Reggio Calabria e come esempio virtuoso di collaborazione al servizio del patrimonio culturale.