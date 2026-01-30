Naufragio di Cutro, il Tribunale dice no alle telecamere in aula

No alle telecamere al processo sui presunti ritardi nei soccorsi al caicco Summer Love il cui naufragio, il 26 febbraio 2023, a Steccato di Cutro, ha causato la morte di 94 persone di cui 35 minori. Lo ha ribadito il presidente del collegio penale del Tribunale, Alfonso Scibona, a conclusione di una lunga discussione con gli avvocati delle parti civili e che ha coinvolto anche la Procura della Repubblica. “Sarà il collegio, a fronte di richieste non degli avvocati di parte ma dei giornalisti con istanza, a regolamentare l’eventuale accesso alle registrazioni” ha detto il presidente del collegio Alfonso Scibona.