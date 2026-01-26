Nato, Rutte: “pensate che l’UE si possa difendere senza gli USA? Continuate a sognare”

Chi pensa che l’Ue, o l’Europa, si possa “difendere” senza gli Stati Uniti d’America, “sta sognando”. Lo ha dichiarato Mark Rutte, segretario generale della Nato, nel corso di un’audizione davanti alla commissione presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles. “Quando il presidente Donald Trump farà cose buone – afferma Rutte – lo loderò e non mi dispiacerà che pubblichi i messaggi di testo. Qualcuno pensa che l’Unione Europea, o l’Europa nel suo insieme, possano difendersi senza gli Stati Uniti? Continuate a sognare. Non può“.

Il fatto è, continua, che “abbiamo bisogno l’uno dell’altro: e perché? Prima di tutto, perché anche gli Stati Uniti hanno bisogno della Nato. Gli Stati Uniti non sono nella Nato solo per evitare un errore fatto dopo la Prima guerra mondiale“, quello di ritirarsi dagli affari del Vecchio Continente, solo per dover intervenire nella Seconda guerra mondiale.

“Come disse Winston Churchill nel suo famoso discorso del 1941 al Congresso degli Stati Uniti – continua Rutte, che è laureato in Storia – sono nella Nato, perché gli Stati Uniti devono rimanere al sicuro. E la regione artica ne è la prova. Hanno bisogno di un Artico sicuro, hanno bisogno di mettere in sicurezza l’Euroatlantico e hanno anche bisogno di mettere in sicurezza l’Europa“, conclude.