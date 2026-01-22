Nasce la Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria Aps-Pellaro

Venticinque anni di esperienza diventano visione territoriale

Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria

Reggio Calabria ha una nuova Pro Loco. Ma non nasce dal nulla. La Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria – APS prende forma da 25 anni di attività continuativa maturata attraverso l’esperienza dell’Associazione Pro Lume – Zagara del Bergamotto, realtà che per oltre due decenni ha animato il territorio con manifestazioni culturali e ricreative capaci di coinvolgere cittadini di ogni età. Un percorso fatto di eventi, tradizioni, partecipazione e soprattutto volontariato, che ha messo in rete centinaia di persone accomunate da un obiettivo semplice e ambizioso: dare voce al territorio.

Una crescita naturale, non una rottura

La nascita della nuova Pro Loco rappresenta un’evoluzione naturale di quel percorso: uno sguardo più ampio, di respiro metropolitano, che mantiene però Pellaro come riferimento identitario, luogo da cui tutto è partito e che continua a rappresentare il cuore dell’azione associativa.

La valorizzazione del quartiere di Pellaro; della Via Marina di RC; del Corso Garibaldi; del centro storico; del mare, delle tradizioni locali e del bergamotto di Reggio Calabria restano elementi centrali di una visione che unisce cultura, territorio e comunità.

Una Pro Loco come strumento per la città

La Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria – APS PELLARO si propone come spazio aperto e inclusivo, disponibile a supportare cittadini, gruppi e realtà informali che intendono realizzare iniziative pubbliche ma incontrano difficoltà nell’iter autorizzativo.

L’Associazione si mette a disposizione per:

  • strutturare progetti
  • interfacciarsi con le istituzioni
  • facilitare l’uso degli spazi pubblici

L’obiettivo è uno solo: trasformare le idee in iniziative concrete, restituendo centralità alle piazze e alle persone.

Un progetto che guarda avanti

Con una base solida di esperienza e una struttura oggi riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore, la nuova Pro Loco si candida a essere un punto di riferimento stabile per la promozione culturale e territoriale dell’intera area metropolitana. Venticinque anni di storia non si archiviano. Si trasformano in futuro.

