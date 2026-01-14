Nasce il comitato “Mauro Mellini” per il Sì al referendum sulla Giustizia

È stato costituito il Comitato “Mauro Mellini” per il Sì al Referendum del 22 e 23 marzo prossimo, con l’obiettivo di promuovere una discussione pubblica informata, seria e non ideologica sulla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. Il Comitato si richiama al pensiero e all’impegno civile e garantista di Mauro Mellini, avvocato, parlamentare radicale e membro laico del CSM, nella convinzione che il principio del giusto processo e la terzietà del giudice costituiscano i presupposti essenziali per la credibilità della giustizia e per la tutela dei diritti dei cittadini.

Il Comitato è promosso da: Ilario Ammendolia, Gianpaolo Catanzariti, Andrea Cuzzocrea, Mimmo Gangemi, Pasquale Simari, Pierpaolo Zavettieri. Hanno già aderito al Comitato numerose personalità della politica, della società civile e del mondo delle professioni, tra cui i già parlamentari Renato Meduri, Saverio Zavettieri e Silvia Vono, il Procuratore generale emerito di Catanzaro Otello Lupacchini, l’ex sindaco e presidente ANCI Calabria, Gianluca Callipo, il segretario di Nessuno Tocchi Caino, Sergio D’Elia, il Prof. Avv. Vincenzo Maiello, ordinario di Diritto Penale Università Federico II di Napoli oltre a numerosi avvocati e operatori del diritto.

Il Comitato annuncia inoltre una prima iniziativa pubblica, prevista per il prossimo 5 febbraio, che si terrà in collaborazione con altri comitati e realtà associative impegnate per il Sì alla separazione delle carriere dei magistrati. I dettagli dell’evento (luogo, orario e modalità di partecipazione) saranno resi noti nei prossimi giorni.

Le adesioni al Comitato restano aperte e volontarie. I nominativi degli aderenti saranno progressivamente resi pubblici, a partire dalle personalità che hanno già manifestato il proprio sostegno.

Il Comitato “Mauro Mellini” intende contribuire al dibattito pubblico restituendo al referendum il suo significato costituzionale e civile, sottraendolo a letture meramente politiche o strumentali.