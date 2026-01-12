Nanì: “Naso merita di crescere e guardare al futuro con fiducia, grosso finanziamento dalla Protezione Civile”

C’è anche il comune di Naso tra le 79 istanze ammissibili entro la copertura finanziaria di 45.000.000,00, della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Precisamente sono 4 gli interventi che sono entrati nella graduatoria provvisoria delle istanze ammesse, finanziabili e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all’Azione 2.10.1 “Interventi per la ricostruzione in risposta a catastrofi naturali” a valere sul PR FESR Sicilia 2021-2027. Questa la lista delle opere:

-€ 891.000,00 per interventi di consolidamento masso e regimazione acque superficiali nel quartiere S. Cono;

-€ 1.226.000,00 per il ripristino del piano viario di c.da Baldassarre mediante muro su pali, gabbionate e barriere nei tratti interessati dal collasso del sottofondo e dal crollo delle scarpate, al fine di prevenire fenomeni franosi sulla sottostante S.S. 113;

-€ 1.402.000,00 per interventi sulla viabilità Brucoli–Bagnara con sostituzione del muro sifonato mediante muro su pali, arretramento della carreggiata su area stabile, realizzazione di nuova canaletta di raccolta e gabbionature di contenimento;

-Infine, € 248.000,00 per lavori di ripristino del cunettone danneggiato dagli eventi sulla SP 149 di Malò.

“Complessivamente stiamo parlando di 3.767.000 euro che serviranno a migliorare e mettere in sicurezza alcune zone del vasto territorio comunale – ha ammesso con un pizzico d’orgoglio il sindaco Gaetano Nanì. A Naso in questi anni sono arrivati molti finanziamenti regionali e nazionali: una lista interminabile come mai la nostra città aveva avuto. È il segno concreto di un’amministrazione che ha saputo intercettare risorse, presentare progetti credibili e difendere con determinazione gli interessi della comunità. Parliamo – ha concluso Nanì – di opere fondamentali per la sicurezza dei cittadini, per lo sviluppo del territorio e per la qualità della vita. Continueremo su questa strada, con serietà, competenza e visione, perché Naso merita di crescere e guardare al futuro con grande fiducia”.