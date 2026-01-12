Nanì: “Naso merita di crescere e guardare al futuro con fiducia, grosso finanziamento dalla Protezione Civile”

Naso, Nanì: "grosso finanziamento dalla Protezione Civile, stiamo parlando di 3.767.000 euro che serviranno a migliorare e mettere in sicurezza alcune zone del vasto territorio comunale"

comune naso

C’è anche il comune di Naso tra le 79 istanze ammissibili entro la copertura finanziaria di 45.000.000,00, della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Precisamente sono 4 gli interventi che sono entrati nella graduatoria provvisoria delle istanze ammesse, finanziabili e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all’Azione 2.10.1 “Interventi per la ricostruzione in risposta a catastrofi naturali” a valere sul PR FESR Sicilia 2021-2027. Questa la lista delle opere:

-€ 891.000,00 per interventi di consolidamento masso e regimazione acque superficiali nel quartiere S. Cono;

-€ 1.226.000,00 per il ripristino del piano viario di c.da Baldassarre mediante muro su pali, gabbionate e barriere nei tratti interessati dal collasso del sottofondo e dal crollo delle scarpate, al fine di prevenire fenomeni franosi sulla sottostante S.S. 113;

-€ 1.402.000,00 per interventi sulla viabilità Brucoli–Bagnara con sostituzione del muro sifonato mediante muro su pali, arretramento della carreggiata su area stabile, realizzazione di nuova canaletta di raccolta e gabbionature di contenimento;

-Infine, € 248.000,00 per lavori di ripristino del cunettone danneggiato dagli eventi sulla SP 149 di Malò.

“Complessivamente stiamo parlando di 3.767.000 euro che serviranno a migliorare e mettere in sicurezza alcune zone del vasto territorio comunale – ha ammesso con un pizzico d’orgoglio il sindaco Gaetano Nanì. A Naso in questi anni sono arrivati molti finanziamenti regionali e nazionali: una lista interminabile come mai la nostra città aveva avuto. È il segno concreto di un’amministrazione che ha saputo intercettare risorse, presentare progetti credibili e difendere con determinazione gli interessi della comunità. Parliamo – ha concluso Nanì – di opere fondamentali per la sicurezza dei cittadini, per lo sviluppo del territorio e per la qualità della vita. Continueremo su questa strada, con serietà, competenza e visione, perché Naso merita di crescere e guardare al futuro con grande fiducia”.

Leggi altri articoli di Attualità