Musumeci su Rete 4: “il Ponte sullo Stretto? Fondamentale, no al benaltrismo”

Il ministro Nello Musumeci è stato ospite di Nicola Porro a “10 Minuti” su Rete 4: in primo piano i danni causati dal ciclone Harry a Sicilia, Sardegna e Calabria ed il Ponte sullo Stretto. “Oggi sono stato a Santa Teresa di Riva e Catania e le immagini sono impressionanti. I commercianti sono in ginocchio e la viabilità nel caos“, evidenzia Musumeci. “Sollevati che non ci sono stati morti, l’allerta ha funzionato e la prevenzione è fondamentale. Lo Stato paga i danni? Farà la sua parte ma chi mette impresa deve necessariamente dotarsi di un’assicurazione“, sottolinea Musumeci.

Ponte sullo Stretto

“Il Ponte sullo Stretto? E’ fondamentale, basta con la politica del benaltrismo. L’infrastruttura avrebbe problemi con le varie calamità? La parola finale deve essere dei tecnici”, puntualizza Musumeci