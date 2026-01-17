Morte Rocco Commisso, la decisione della Lega Serie A per il weekend e il cordoglio da Calabria e Sicilia

Questa notte è morto Rocco Commisso, imprenditore italo-americano, nato in provincia di Reggio Calabria ed emigrato poi negli Stati Uniti, dove ha fatto tante fortune, prima di tornare nel suo paese d’origine, acquistando la Fiorentina, di cui era Presidente e proprietario dal 2019. La dipartita cade a ridosso del nuovo weekend di Serie A e la società viola sarà impegnata domenica a Bologna. Secondo quanto si apprende, nessun rinvio sarà disposto per la partita, che si giocherà regolarmente. Su tutti i campi, però, ci sarà un minuto di silenzio in ricordo dell’imprenditore, che a Firenze sarà ricordato per sempre per la costruzione dell’enorme centro sportivo e per la determinazione nell’avvio dei lavori di ristrutturazione dello stadio.

I messaggi di cordoglio dalle società calabresi e siciliane

Calabrese d’origine, dicevamo, sono tanti i messaggi di cordoglio dalle società sportive calabresi, ma anche siciliane.

Il cordoglio della Reggina. “AS Reggina 1914 esprime il più profondo e sentito cordoglio per la scomparsa del Presidente della ACF Fiorentina, Rocco Commisso, figura di alto profilo umano e sportivo, esempio di passione, visione e dedizione al calcio. Di origini calabresi, ha mantenuto nel tempo un forte legame con la propria terra, incarnando valori di lavoro, identità e appartenenza che resteranno indelebili. Alla famiglia Commisso, alla società Fiorentina e a tutto il popolo viola, la Reggina 1914 rivolge le più sincere e partecipate condoglianze in questo momento di grande dolore”.

Il cordoglio del Cosenza. “Il Presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, imprenditore di origine calabrese e figura di primo piano nell’imprenditoria internazionale. Nato a Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Commisso ha rappresentato per la Calabria intera un motivo di orgoglio autentico. Emigrato giovanissimo negli Stati Uniti, ha saputo costruire una storia di successo senza mai recidere il legame con la propria terra d’origine, portando nel mondo quei valori di sacrificio, determinazione e umanità che appartengono profondamente alla nostra gente.

Tra il Presidente Eugenio Guarascio e Rocco Commisso è sempre esistito un rapporto di stima sincera e amicizia, fondato su una comune identità e su una visione del calcio inteso come passione, responsabilità e appartenenza. La Calabria perde oggi uno dei suoi figli più rappresentativi. Il calcio perde un uomo che ha saputo coniugare competenza manageriale e cuore, rigore e sentimento. Alla famiglia Commisso, alla ACF Fiorentina e a tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze”.

Il cordoglio del Catanzaro. “L’US Catanzaro 1929 esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente dell’ACF Fiorentina. Imprenditore di grande visione e uomo di sport appassionato Commisso, di origini calabresi essendo nato a Marina di Gioisa Ionica, ha guidato con entusiasmo una società storica come la Fiorentina, conquistando il rispetto dell’intero movimento calcistico. Il presidente, la dirigenza, lo staff tecnico, i calciatori e tutta la famiglia giallorossa si stringono con sincera partecipazione al dolore dei familiari, dei dirigenti, dei tesserati e dei tifosi viola in questo momento di grande tristezza”.

Il cordoglio del Palermo. “Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Presidente dell’ACF Fiorentina Rocco B. Commisso”.

Il cordoglio del Catania. “Il Presidente Rosario Pelligra, il Consiglio di amministrazione, i dirigenti, i tecnici, il personale e tutti gli atleti del Catania FC piangono con tristezza e dolore la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso”.