Morte Rocco Commisso, il Sindaco di Marina di Gioiosa Jonica: “nostra comunità perde un figlio esemplare”

L’Amministrazione Comunale di Marina di Gioiosa Ionica e il Sindaco, prof. Rocco Femia, esprimono profondo dolore per la scomparsa di Rocco Commisso, illustre figlio di Marina di Gioiosa Ionica, figura di rilievo internazionale e simbolo di un legame autentico e profondo con la Calabria. Imprenditore di straordinaria visione che ha operato con successo negli U.S.A. nel mondo delle telecomunicazioni e uomo profondamente legato alle proprie radici, Rocco Commisso ha rappresentato, nel corso della sua vita, un esempio luminoso di come l’identità calabrese possa affermarsi nel mondo, senza mai smarrire il senso di appartenenza alla terra d’origine. Il suo percorso umano e professionale ha incarnato i valori del lavoro, del sacrificio, della determinazione e dell’orgoglio delle proprie origini.

Per Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Commisso ha rappresentato molto più di una personalità di successo: è stato un punto di riferimento morale e simbolico, un cittadino che ha sempre mantenuto vivo il legame con la comunità, onorandola con il proprio nome e con la propria storia. La sua figura resterà impressa nella memoria collettiva come quella di un calabrese che, pur operando su scala internazionale, non ha mai dimenticato la propria terra e al quale la propria terra ha voluto ricambiarne l’affetto attraverso la consegna delle “chiavi” della città.

Il suo amore verso lo sport ed il calcio in modo particolare non solo lo ha portato ai vertici della A.C.F. Fiorentina ma, soprattutto, gli ha consentito di riaccendere l’entusiasmo dei giovani del suo paese, mediante l’affiliazione nel 2020 della scuola calcio di Marina di Gioiosa Ionica alla stessa Fiorentina.

Il Sindaco, prof. Rocco Femia, nel suo ruolo istituzionale e nel legame familiare che li univa, sottolinea come “la scomparsa di Rocco Commisso rappresenta una perdita profonda non solo per Marina di Gioiosa Ionica, ma per l’intera Calabria e per tutti coloro che credono nei valori fondanti dell’impegno, della responsabilità e dell’amore per le proprie origini”.

L’Amministrazione Comunale si unisce idealmente al dolore dei familiari e di quanti ne hanno apprezzato il percorso umano e professionale, assicurando che il ricordo di Rocco Commisso continuerà a vivere come esempio per le giovani generazioni e come patrimonio morale della comunità di Marina di Gioiosa Ionica.