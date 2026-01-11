Morta la madre del vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro

Maria Bovi, mamma del vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro è morta nel pomeriggio del 9 gennaio. A comunicarlo è la Diocesi che esprime la vicinanza della comunità cristiana e cordoglio per la morte della mamma di monsignor Attilio Nostro.

Il cordoglio del vescovo di Lamezia Terme

“Il vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, e l’intera Diocesi si uniscono in preghiera con il Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, per la morte della cara madre, Maria Bovi, affidando la sua anima nelle amorevoli braccia del Padre. A Monsignor Attilio e a tutti i suoi familiari giunga, in questo loro doloroso momento, il nostro corale abbraccio più affettuoso e la preghiera colma di speranza”. E’ quanto afferma in una nota il vescovo di Lamezia Terme.