Montebello, le precisazioni del Sindaco sulla perdita d’acqua a Fucidà: “responsabilità di Sorical, che però è intervenuta per risolvere”

Il Sindaco di Montebello Jonico Maria Foti ha scritto alla redazione di StrettoWeb per replicare, e precisare, in merito alla lettera che l’Associazione Democrazia e libertà – Uniti per Montebello Jonico ha invitato proprio al primo cittadino, al responsabile e Architetto Cuzzola nonché alla Sorical relativamente alla segnalazione di una “copiosa fuoriuscita d’acqua in località Fucidà nei pressi del serbatoio idrico comunale”.

Nel chiarire che il disservizio non è di competenza comunale, e neanche del dirigente, ha precisato che è Sorical la proprietaria della condotta interessata dalla perdita. Stessa Sorical che si è prontamente adoperata ad intervenire, ritardando solamente per questioni legate principalmente al maltempo, che in questi giorni ha interessato il territorio montebellese. Gli operai della suddetta società sono sul posto, per il ripristino del danno, che richiede tra l’altro la sostituzione di un tratto di condotta idrica di circa 60 mt, nonché tutte le opere di ripristino e messa in sicurezza che si rendono necessarie.