Molfetta-Viola, Cadeo: “abbiamo avuto voglia di rimontare. Playoff? Un aspetto farà la differenza”

Alla ripresa degli allenamenti la Redel Reggio Calabria si approccia con ottimismo e morale alto, dopo il rientro vittorioso da Molfetta. Ad analizzare il match in terra pugliese è coach Giulio Cadeo che poi da uno sguardo anche al prossimo appuntamento casalingo contro il Barcellona. “A Molfetta una partita strana… Molto strana; credo che abbiamo bisogno di lavorare tanto con più attenzione perché questa classifica non ci deve bastare, senza nulla togliere a Molfetta che ha fatto una ottima partita, peraltro senza Daunys. Contenti della vittoria, contenti dell’orgoglio perché siamo una squadra che lotta fino in fondo, ma dobbiamo migliorare“.

La Viola ha mostrato voglia e determinazione di rimontare. “Un aspetto mentale, che va di pari passo con l’atteggiamento. Non dimentichiamo però anche dei primi quarti buoni che abbiamo fatto, come ad esempio contro Ragusa. Non è che non ce l’abbiamo, ma è una cosa che va costruita con volontà, determinazione e condivisione“, aggiunge Cadeo.

Un protagonista sempre diverso ogni partita. “Non vorrei che sia anche un limite il fatto di pensare di avere qualcosina più degli altri. Questa può essere una lama a doppio taglio. Chi è veramente forte in tutti gli altri sport rimane forte perché ha una grande umiltà, un grande rispetto degli avversari e cerca sempre di migliorare”, rimarca il coach.

Si lavora per arrivare pronti contro Barcellona del nuovo corso Bartocci. “Non si discute il valore di Bartocci, né quello di Barcellona. Anche all’andata è stata un’altra partita che abbiamo dovuto recuperare. Ci sono tutti i motivi per rispettarla appieno e sono convinto che Barcellona può ancora dire la sua per la classifica”.

Per quanto riguarda il pubblico, coach Cadeo spera in una presenza ancora più nutrita al palazzetto: “ci si aspetta sempre qualcosina in più. Noi stiamo facendo qualcosina in più in classifica, speriamo che anche intorno a noi nasca questa voglia di vederci, di proseguire questo cammino fino in fondo”.

La stagione è ancora lunga, all’orizzonte ci sono i Playoff. “C’è poco da illudersi per una vittoria in più o in meno. Il momento decisivo sarà quello dei Playoff. Credo che ci saranno ulteriori cambiamenti prima del 28 febbraio. La differenza la farà quale di queste squadre riuscirà a essere veramente squadra“, conclude Cadeo.