Moda e cultura: al Museo del Bergamotto un Ponte tra Reggio Calabria e Bielorussia, unite dal lino | VIDEO

Un ponte culturale. Un ponte della moda. Tra Reggio Calabria e Bielorussia. A unirle, il lino. A celebrarlo, il Museo del Bergamotto, luogo proprio di moda e cultura. “La nostra Bergamotel è una consociata del Polo del Bergamotto, ha voluto realizzare questa serata sul lino che unisce diverse culture, le culture dell’est con quelle della nostra città di Reggio Calabria. Il lino era stato sempre nella storia dei reggini, gli strumenti e la preparazione è stata sempre qui sul territorio, la preparazione faceva parte dei corredi, faceva parte degli strumenti anche di lavoro” ha spiegato il Presidente del Museo del Bergamotto, Vittorio Caminiti, intervistato da Graziano Tomarchio.

“Questa è una storia affascinante che abbiamo voluto raccontare insieme al modo di lavorarlo di altri popoli lontani da noi, ma che voleva essere anche un segno di distensione. Incitare alla pace, all’unione e alla volontà di stare insieme perché invece di fare guerre o altro sarebbe bene invece mettere in campo le armi della cultura e delle tradizioni che ci uniscono e ci fanno stare bene insieme. Questa sera è stata dedicata a questo” ha aggiunto.