Misterbianco, rimozione dei binari dell’ex Circumetnea: parte il cantiere fra Montepalma e Lineri

Prima giornata di lavori per la rimozione dei binari dismessi della Ferrovia Circumetnea nel territorio di Misterbianco. Come da programma, questa mattina il sindaco Marco Corsaro e il direttore generale FCE Salvo Fiore hanno effettuato un sopralluogo al cantiere lungo il tracciato, nell’area tra i quartieri di Montepalma e Lineri, segnando l’avvio concreto di un progetto strategico di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile. “Fin dal primo giorno della dismissione della vecchia Circumetnea – afferma il sindaco Corsaro – abbiamo chiesto la rimozione dei binari e la restituzione del sedime ferroviario alla città. Oggi partono i lavori, come voluto e ottenuto dall’Amministrazione comunale. L’avvio del cantiere rappresenta il primo passo verso il recupero delle aree demaniali, con un’azione puntuale che ci consente di entrare nella fase operativa”.

Presenti al sopralluogo anche il presidente del consiglio Lorenzo Ceglie, il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Santo Tirendi, assessori, consiglieri comunali e rappresentanti di quartieri, i tecnici di Fce e dell’impresa esecutrice, gli alunni e il corpo docente del vicino Istituto scolastico “Padre Pio da Pietralcina”.

Progetto

Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro illustra i dettagli del progetto: “il recupero della ex linea Fce interesserà tutto il territorio di Misterbianco: le aree liberate verranno convertite in una pista ciclo-pedonale. In alcuni punti, come su via Ferrara, miglioreremo i collegamenti tra Montepalma e Lineri, eliminando finalmente le ormai inutili barriere tra i due quartieri. Per questo grande progetto di green way cittadina abbiamo ottenuto e destinato i fondi FUA, inserendolo già nel nostro Piano triennale delle opere pubbliche. Abbiamo inoltre avanzato richiesta per l’acquisizione della vecchia stazione Fce in centro storico, da destinare a uffici pubblici nel cuore della città”.

“Ci avviamo dunque – sottolinea il sindaco Marco Corsaro – a mantenere un altro impegno con la città. Sarà il risultato di un lavoro costante, fatto di atti, richieste formali e programmazione. L’azione amministrativa affiancata a una visione di città produce risultati concreti per migliorare la qualità della vita dei misterbianchesi, le infrastrutture e i collegamenti della città”, conclude.