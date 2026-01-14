Missione in Oriente per Giorgia Meloni: 3 tappe per altrettante visite istituzionali

È iniziata la missione in Oriente di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio effettuerà una serie di incontri istituzionali in Oman, Giappone e Corea del Sud. La prima visita si terrà nel Sultanato dell’Oman, dove nel tardo pomeriggio, alle ore 18.30 (ora locale), è in programma l’incontro bilaterale con il Sultano Haitham bin Tariq presso la Residenza Reale Al Barakah Palace. A seguire, il Sultano offrirà una cena ufficiale in onore della presidente del Consiglio.

Nella giornata di domani, giovedì 15 gennaio, Meloni incontrerà l Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi. Il 19 gennaio l’ultima tappa: la visita in Corea del Sud e l’incontro con il presidente Lee.