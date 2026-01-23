Mirabelli: “Reggina attenzionata da imprenditori importanti, magari qualche americano…”

Calabrese, di Rende, con un passato al Milan e attuale DS del Padova. A Tris Sicilia TV, ospite del programma “Diretta Anteprima Calcio” condotto da Paolo Ficara, Massimiliano Mirabelli ha parlato anche di Reggina, sbilanciandosi su presunti interessi di imprenditori: “oggi in Italia stiamo vedendo tanti fondi americani. Una Reggina in Serie C può essere appetibile per investitori più importanti, magari per programmare cose diverse. Se penso alla Reggina in Serie C, mi viene da piangere. Figuriamoci in D. Per Reggio Calabria si deve prospettare un futuro più importante. Quello che sta vivendo in questi anni è una punizione eccessiva per i tifosi amaranto“ ha detto Mirabelli.

“Vedrete che la Reggina sarà attenzionata da tanti imprenditori. Chissà mai se ci sarà qualche americano che viene dalla nostra terra, in particolare da Reggio, che la possa rilevare” ha aggiunto.