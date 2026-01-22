Milleproroghe, passa l’emendamento per i medici. Antoniozzi: “ringrazio tutti i collegi di Fdi”

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento mio e del collega Ciocchetti al milleproroghe per il trattenimento in servizio dei medici fino a 72 anni. L’impegno di FdI è stato forte e concreto e voglio anche ringraziare attraverso il capogruppo Galeazzo Bignami tutti i colleghi di partito”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“Fdi è impegnata anche sul fronte dello scorrimento delle graduatorie degli idonei. Già lo abbiamo fatto in sanità e per le forze dell’ordine. Per questo abbiamo anche chiesto la revoca dei concorsi Arpacal in Calabria e di privilegiare gli idonei”, conclude Antoniozzi.