Milazzo sotto controllo: blitz dei Carabinieri tra droga, alcol e sicurezza stradale. Denunce, sequestri e un arresto

Continuano le attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo che, nei giorni scorsi, hanno predisposto un altro servizio straordinario con controlli e pattugliamenti, anche nelle ore notturne, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, con il fine di prevenire e reprimere i reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio, e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché delle infrazioni al Codice della Strada, con particolare attenzione al controllo delle persone che si mettono alla guida di veicoli dopo avere consumato bevande alcoliche. Con l’ausilio dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, sono stati eseguiti anche servizi volti alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

Durante il servizio, sono stati controllati 120 veicoli e 280 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. A seguito delle irregolarità contestate, i militari dell’Arma hanno proceduto al ritiro di diverse patenti di guida e carte di circolazione, mentre sei veicoli sono stati sequestrati, cinque dei quali circolavano sebbene sottoposti a fermo amministrativo. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, sei persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria: tre sono state fermate alla guida in stato di ebbrezza alcoolica e altri tre per guida sotto l’influenza di stupefacenti.

Nell’ambito dei servizi antidroga, in tre distinti controlli – quattro soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, poiché a seguito di perquisizione, sono trovati in possesso di complessivi oltre 20 grammi di cocaina e circa 13 grammi di hashish, verosimilmente destinate alle piazze di spaccio. Inoltre tre persone di età compresa tra i 22 e 44 anni i sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di dosi di hashish, detenute per uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi laboratoriali.

Infine, un 24enne, è stato arrestato per “violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. L’individuo è stato bloccato dai Carabinieri mentre, in preda ad uno stato di agitazione, colpiva a calci la serranda di una finestra dell’abitazione della parte offesa. Ultimate le formalità di rito, il giovane è stato condotto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, anche con il supporto dei reparti speciali, al fine di assicurare la vicinanza ai cittadini e fornire un’incisiva attività preventiva, rappresenta una delle priorità dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e, pertanto, i servizi proseguiranno anche nel prossimo futuro.