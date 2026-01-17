Milazzo, Michele Vacca presenta la sua candidatura a sindaco per la coalizione progressista

Si è svolta questa mattina a Palazzo D’Amico, a Milazzo, la conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco di Michele Vacca, alla guida di una coalizione progressista composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Rifondazione Comunista e forze civiche del territorio. L’incontro è stato aperto dagli interventi del segretario del Partito Democratico Gioacchino Abbriano, del vice rappresentante del gruppo territoriale M5S Milazzo Giovanni Utano e del segretario locale del Partito della Rifondazione Comunista Franco Andaloro. Nel corso della conferenza stampa, il 26enne Vacca ha illustrato le linee guida del progetto amministrativo, fondato su tre pilastri centrali: lavoro, diritti e ambiente.

“Non è più il tempo dell’io – ha dichiarato – ma il tempo del noi. Questa candidatura nasce da un percorso condiviso, da una visione comune e dalla volontà di offrire a Milazzo un’alternativa credibile, seria e realmente orientata al futuro”. Ampio spazio è stato dedicato al tema del lavoro, con l’obiettivo di tutelare l’occupazione esistente e creare nuove opportunità attraverso innovazione, riconversione industriale, economia circolare, turismo sostenibile e valorizzazione delle competenze locali, in particolare quelle giovanili.

Sul fronte dei diritti e della giustizia sociale, il candidato ha sottolineato la necessità di rafforzare la sanità territoriale, garantire servizi sociali dignitosi, sostenere famiglie, anziani e giovani, e investire su istruzione, cultura e politiche abitative inclusive. Per quanto riguarda l’ambiente, Vacca ha parlato di un nuovo modello di sviluppo urbano, fondato sulla mobilità sostenibile, sulla transizione ecologica, sulla rigenerazione delle aree industriali e sulla tutela dei beni comuni, intesi come patrimonio ambientale, culturale e sociale della città. Durante la conferenza è stata inoltre presentata la squadra operativa che affiancherà il candidato, composta da giovani impegnati nel territorio e da una figura di comprovata esperienza amministrativa, l’ex consigliera comunale del Partito Democratico Paola Abbagnato, indicata come vicesindaca, a testimonianza della volontà di unire rinnovamento generazionale ed esperienza istituzionale.

Presenti anche l’europarlamentare Giuseppe Antoci, i deputati regionali Antonio De Luca e Calogero Leanza, il segretario provinciale del PD Armando Hyerace e le coordinatrici provinciali del M5S Vera Giorgianni e Cristina Cannistrà. “Milazzo non ha bisogno di uomini soli al comando – ha concluso Vacca – ma di istituzioni forti, trasparenti e capaci di stare dalla parte giusta. Questa è una sfida collettiva e possiamo vincerla solo insieme”.

Al termine sono intervenuti i candidati al Consiglio comunale Francesco Gitto (PD), Mariagrazia Gitto (PD), Lorenzo Mingarelli (M5S) e Chiara Di Dio (PD).