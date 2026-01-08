“Milazzo da scoprire”: 301.000 euro dal ministero del Turismo per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico

Il ministero del Turismo ha concesso al Comune di Milazzo un finanziamento di 301 mila euro per l’attuazione del progetto “Milazzo da scoprire” che punta alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico attraverso “un approccio integrato basato su formazione, innovazione digitale ed eventi culturali destagionalizzati”. Le risorse erogate attraverso il Fondo unico nazionale per il turismo (Funt), rappresentano l’80 per cento dell’importo del progetto, mentre la rimanente parte, poco più di 100 mila euro, saranno a carico del bilancio comunale.

L’intervento – che dovrà concludersi entro l’anno – punta in particolare alla formazione di dieci guide turistiche locali (giovani e donne inoccupate) con il supporto dell’intelligenza artificiale per traduzioni multilingue; alla creazione di un portale turistico, all’installazione di cartellonistica tattile e multilingue nei principali punti di interesse e alla programmazione di eventi culturali. Soprattutto il portale turistico può rappresentare un punto di svolta per Milazzo che in questo settore è sicuramente carente. Oggi il portale turistico di una destinazione infatti è molto più di un semplice sito web: è un ecosistema digitale che deve ispirare, informare e guidare il viaggiatore in ogni fase del suo tour.