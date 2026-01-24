Milazzo, conferenza stampa di Sud Chiama Nord: “Le proposte per Milazzo, verso le amministrative”

Domenica 25 gennaio, alle ore 10:00, presso Palazzo D'Amico, la conferenza stampa di Sud Chiama Nord dal titolo "Le proposte per Milazzo, verso le amministrative"

Conferenza Stampa Sud Chiama Nord Milazzo

Si terrà domenica 25 gennaio, alle ore 10.00, a Palazzo D’Amico, la conferenza stampa promossa da Sud Chiama Nord dal titolo “Le proposte per Milazzo, verso le amministrative”. L’incontro rappresenterà un momento di presentazione e confronto sulle idee e sulle proposte che il movimento intende mettere al centro del dibattito pubblico in vista delle prossime elezioni amministrative, con uno sguardo rivolto alle priorità della città, alle criticità irrisolte e alle opportunità di rilancio del territorio.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i principali punti di una visione politica che punta a costruire un percorso serio, concreto e radicato nei bisogni reali della comunità milazzese, aprendo una fase di ascolto e dialogo con cittadini, associazioni e forze produttive.

L’appuntamento è fissato presso Palazzo D’Amico, in via Marina Garibaldi 153, a Milazzo.

