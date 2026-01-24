Milazzo, conferenza stampa di Sud Chiama Nord: “Le proposte per Milazzo, verso le amministrative”

Si terrà domenica 25 gennaio, alle ore 10.00, a Palazzo D’Amico, la conferenza stampa promossa da Sud Chiama Nord dal titolo “Le proposte per Milazzo, verso le amministrative”. L’incontro rappresenterà un momento di presentazione e confronto sulle idee e sulle proposte che il movimento intende mettere al centro del dibattito pubblico in vista delle prossime elezioni amministrative, con uno sguardo rivolto alle priorità della città, alle criticità irrisolte e alle opportunità di rilancio del territorio.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i principali punti di una visione politica che punta a costruire un percorso serio, concreto e radicato nei bisogni reali della comunità milazzese, aprendo una fase di ascolto e dialogo con cittadini, associazioni e forze produttive.

L’appuntamento è fissato presso Palazzo D’Amico, in via Marina Garibaldi 153, a Milazzo.