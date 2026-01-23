Miastenia grave, in Sicilia arriva la terapia a domicilio: i pazienti potranno autosomministrarsi il farmaco

I pazienti siciliani affetti da Miastenia grave – una malattia autoimmune rara e cronica che toglie forza ai muscoli, causando una debolezza debilitante e potenzialmente letale – possono somministrarsi la terapia direttamente a casa, in pochi secondi e in totale sicurezza. Appena approvata dall’Aifa, è ora disponibile anche in Sicilia una terapia innovativa (efgartigimod alfa) in siringa preriempita che può essere autosomministrata a domicilio e non in ospedale.

“Per i pazienti siciliani – dichiara il prof. Carmelo Rodolico, ordinario di Neurologia all’università di Messina, direttore di Neurologia e Malattie neuromuscolari del Policlinico della Città dello Stretto – questa nuova modalità di somministrazione consentirà di gestire la Miastenia grave in modo più comodo e flessibile, riducendo lo stress legato ai frequenti spostamenti verso l’ospedale. Un’opzione ‘pronta all’uso’ che migliora l’indipendenza dei pazienti e riduce il tempo necessario per la terapia a circa 20-30 secondi contro tempi molto più lunghi dell’infusione endovenosa in ambito ospedaliero.”

“La disponibilità in Sicilia della formulazione in siringa preriempita offre diversi vantaggi – evidenzia Vincenzo Di Stefano, ricercatore neurologo del Policlinico di Palermo – poter contare su un trattamento efficace e somministrabile in autonomia significa non solo maggiore comodità, ma anche un miglioramento reale della qualità di vita. Può essere somministrata a domicilio dal paziente o da un caregiver – dopo un’adeguata formazione – liberando spazi preziosi nelle sale infusione, nei day hospital o negli ambulatori ospedalieri riducendo così il numero di accessi necessari per le infusioni endovenose settimanali e le liste d’attesa”.

“Questa approvazione testimonia il nostro impegno continuo nella ricerca e sviluppo di terapie innovative e sempre più personalizzate, anche nelle modalità di somministrazione – ha dichiarato Fabrizio Celia, general manager di Argenx in Italia – la possibilità per i pazienti siciliani di somministrarsi autonomamente la terapia a casa migliora in modo significativo la gestione clinica, riducendo il carico ambulatoriale e ospedaliero, e aumenta la libertà e l’autonomia del paziente”.