Messina Volley, Mondello: “contro il Volley ’96 non sarà facile. Daremo il massimo”

Ultimo impegno del girone di andata per il Messina Volley che, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, affronterà il Volley ’96 di Milazzo. La gara, valevole come 11ª giornata del Campionato di Serie C femminile, si giocherà mercoledì 28 gennaio alle 20.00 essendo stata posticipata per via dell’allerta meteo dello scorso 19 gennaio. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen provengono dall’importante vittoria di Santa Teresa al tie-break e vorranno mantenere la parta alta della classifica, che permette l’accesso ai play-off, contro il tenace team mamertino allenato da mister Pippo Staiti.

“Contro il Volley ’96 non sarà una partita facile – presenta la partita la schiacciatrice giallo-blu Giulia Mondello – visto anche l’alternanza degli allenamenti per l’allerta meteo della settimana scorsa, ma noi cerchiamo sempre di fare il nostro gioco per cominciare un girone di ritorno di un certo livello. Il girone di andata è stato positivo, tranne qualche piccolo intoppo in qualche partita, ma come detto anche all’inizio della stagione siamo una squadra nuova e soprattutto il campionato è difficile e composto da molte squadre che puntano ai play-off. Dal canto nostro cerchiamo sempre di migliorare il nosto aspetto tecnico e tattico“.