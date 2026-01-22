Messina, via al Campionato Endurance 2026

Prende il via al Kartodromo di Messina il Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Sette appuntamenti in calendario con la specialità a squadre che metteranno in palio l’ambito titolo, vinto nella scorsa edizione dal team Gattopardo, mentre MRT Thunder e Racer Speed trionfarono, rispettivamente, in F2 e F3. Si parte sabato 24 gennaio con la 2H Endurance. Tanta adrenalina, strategie ai box, cambi pilota, sorpassi all’ultimo respiro. Due ore mozzafiato per un grande spettacolo tutto da vivere fino alla bandiera a scacchi.

L’appuntamento è fissato dalle 14.30 sul circuito di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”. Dopo il tradizionale briefing e il sorteggio elettronico dei kart, si terranno le qualifiche di 10’ per determinare la griglia di partenza della 2H Endurance. Chiusura pit, da regolamento, nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint, il tempo trascorso in pista consecutivamente dallo stesso pilota, di 25 minuti. Il tempo massimo per ogni pilota è dato dalla somma di ogni stint: 65’ (due piloti) per la 2H, 130’ (due piloti) e 100’ (tre piloti) per la 4H Endurance. L’utilizzo del VAR consentirà alla direzione gara di valutare nel migliore dei modi l’andamento di tutte le fasi tramite le riprese video e, in base alle segnalazioni dei giudici, decidere circa le eventuali penalità da comminare.

Il Campionato Endurance 2026 prevede complessivamente cinque gare da 2H e due da 4H (una gara di scarto). Le squadre che partecipano alla classifica regionale dovranno essere composte da due piloti. Tutte le squadre con più di due piloti non potranno accumulare punti per la classifica generale. Alla 2H Endurance del 24 gennaio seguiranno la 2H Endurance del 7 marzo, valida anche per il Campionato Interprovinciale che si svolge in collaborazione con il circuito di Ispica, la 4H dell’11 aprile, la 2H del 13 giugno, la 2H del 24 ottobre, altra tappa del Campionato Interprovinciale, la 4H del 21 novembre e la 2H finale in programma il 19 dicembre.

Il punteggio del Campionato interno verrà attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS, calcolato al 90% per la prova inaugurale. Al termine di ogni gara, per ciascuna categoria (F1, F2, F3), verranno premiati i primi tre team classificati, il conduttore che ha ottenuto la pole position, il “best lap” assoluto della manifestazione e il “best quick change”. Si scaldano i motori: il Campionato Endurance 2026 sta per cominciare.