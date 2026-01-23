Messina, versato il “Fondo poetico” di Maria Costa all’Archivio Storico comunale

Alla presenza dell’Assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, si è proceduto stamani alla consegna e al trasferimento da parte del dottor Maurizio Costa, nipote della poetessa, del materiale cartaceo riferito alla produzione letteraria e poetica di Maria Costa. A riceverlo è stato il personale della Biblioteca comunale-Archivio Storico e del Dipartimento Cultura.

“Atto d’amore nei confronti della città”

“Un atto d’amore nei confronti della città, condiviso con il Sindaco Federico Basile, – spiega l’Assessore Caruso – che certamente avrebbe fatto piacere a Maria. Grazie alla sensibilità del nipote Maurizio, la conservazione presso l’Archivio Storico comunale garantirà a questa straordinaria produzione poetica e letteraria la completa fruizione pubblica, e si potrà avvalere del contributo del Centro Studi e di coloro che l’hanno conosciuta”. La poetessa Maria Costa è stata inserita in vita nel Registro dell’Eredità Immateriali della Regione Siciliana (REIS).