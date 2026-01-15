Messina ufficializza la candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026

“Oggi in Giunta Comunale, sulla scia del successo della Bandiera Blu, abbiamo approvato il dossier “Messina Capitale dei Due Mari”. La candidatura mira all’ottenimento del contributo ministeriale di 1 milione di euro per trasformare il litorale in un hub di cultura e sviluppo sostenibile”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Il progetto si distingue per un approccio che integra tecnologie avanzate e tutela delle maestranze locali: innovazione Tecnologica: Creazione del “Museo Diffuso degli Stretti” con l’impiego di Realtà Virtuale (VR) e Aumentata (AR) per la fruizione del patrimonio sommerso. Valorizzazione degli Asset: Le Feluche diventano infrastrutture culturali operative (“Musei Viventi”) per tramandare i saperi tecnici. Certificazione di Qualità: Avvio dell’iter per il riconoscimento STG (Specialità Tradizionale Garantita) del Pesce Spada dello Stretto, a tutela della filiera commerciale e ristorativa”, conclude Basile.