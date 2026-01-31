Messina, tutto pronto per la riapertura della Piscina Esterna Cappuccini

Nell’ambito del progetto WAY – Welfare Activity for Young, che pone al centro la rigenerazione degli spazi pubblici come strumento di coesione e partecipazione attraverso lo sport, lunedì 2 febbraio alle ore 9.30, si terrà la riapertura al pubblico della Piscina Esterna Cappuccini. L’incontro sarà aperto alla stampa e vedrà la partecipazione del Sindaco Federico Basile, dell’Assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, del Direttore Generale del Comune Salvo Puccio, della Presidente della Messina Social City Valeria Asquini e dell’Esperto allo Sport Francesco Giorgio.

Il ripristino dell’impianto è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e dalla Messina Social City, che hanno investito risorse ed energie per restituire alla città uno spazio vivo, sicuro e accessibile, dedicato allo sport e alla socialità. La riapertura della Piscina Cappuccini rappresenta un passaggio significativo all’interno del percorso WAY, volto a favorire la partecipazione attiva della comunità e la fruizione degli spazi urbani come luoghi di benessere, inclusione e crescita collettiva.

L’impianto sarà inoltre interessato da un progetto di efficientamento energetico, che ne migliorerà sostenibilità, funzionalità e qualità dei servizi offerti. Nei prossimi giorni sarà attivata la procedura per consentire alle associazioni e società sportive di richiedere l’utilizzo degli spazi acqua per le attività sportive, mentre i cittadini potranno accedere alla piscina attraverso fasce dedicate al nuoto libero, ampliando così le opportunità di accesso allo sport per tutta la cittadinanza.

La riapertura della Piscina Esterna Cappuccini si inserisce in una visione più ampia di welfare di comunità, dove lo sport diventa strumento di inclusione sociale, benessere e crescita collettiva e gli spazi rigenerati tornano a essere patrimonio condiviso della città, rafforzando il legame tra sport, spazi pubblici e qualità della vita dei cittadini.