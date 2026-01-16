Messina, tutto pronto per la presentazione del saggio “Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d’arte”

Martedì 20 gennaio, alle ore 17, presso la Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” a Messina, al 1° piano del Palacultura Antonello, si svolgerà la presentazione del saggio “Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d’arte” di Silvia Freiles (Olschki 2025), dedicato a Cattafi, poeta originario di Barcellona Pozzo di Gotto. Dotato di straordinaria complessità intellettuale, Cattafi rappresenta una delle voci più autentiche del secondo Novecento, capace di muoversi tra le forme artistiche che vanno dalla poesia alla pittura, dal disegno alla fotografia.
Il volume propone una lettura innovativa della sua opera, individuando nella contaminazione tra diversi linguaggi espressivi il tratto distintivo di Cattafi, a partire dalle influenze delle avanguardie storiche, nonché delle correnti e sperimentazioni artistiche del dopoguerra. L’utilizzo di materiali inediti conferma l’originale mobilità della sua esperienza artistica.