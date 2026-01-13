Messina, Sud chiama Nord si rafforza con Lino Summa

Elezioni anticipate in primavera? Scadenza naturale nel 2027? Cateno De Luca e Federico Basile stanno valutando il da farsi e da qui al 28 febbraio bisogna decidere cosa fare (è il termine ultimo per le dimissioni utili per il voto anticipato). Intanto, Sud chiama Nord, a Messina, si sta rafforzando con nuove entrate e candidature. L’ultimo ad aderire al partito di De Luca è Lino Summa, ex Udc, e nel 2018 candidato per “Saitta sindaco” con oltre 1.000 preferenze preferenze. Inserito nell’inchiesta Provinciale è stato assolto nell’ottobre 2024.

“Sono al fianco di Cateno dal 2018 e oggi ho deciso di scendere di nuovo in campo per dare supporto a questa squadra. Sono convinto che Basile e De Luca siano le persone giuste al momento giusto per il bene della città”, ha affermato Summa.