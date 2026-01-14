Messina, Signorino sulla mancanza di acqua calda alla Scuola “La Pira3”: “situazione inaccettabile, si intervenga subito”

“In qualità di Consigliere della Terza Circoscrizione del Comune di Messina, segnalo pubblicamente una grave criticità che da giorni interessa la Scuola Elementare “La Pira3” di Camaro, dove – secondo numerose segnalazioni dei genitori – non sarebbe disponibile acqua calda nei servizi igienici, a causa di un malfunzionamento della caldaia. La situazione sta creando disagi e rischi per la salute dei bambini, costretti a lavarsi le mani con acqua fredda nonostante le basse temperature. Un genitore ha riferito che la propria figlia è rientrata a casa tremante e con il viso arrossato“. E’ quanto afferma in una nota Nunzio Signorino, Consigliere della Terza Circoscrizione del Comune di Messina.

“È doveroso ricordare che, in altri contesti pubblici, come nel caso recente della società sportiva Acr Messina, la mancanza di acqua calda ha comportato una sanzione amministrativa. Se tali misure vengono applicate per garantire condizioni igieniche agli atleti, è ancor più necessario che le scuole – luoghi frequentati da bambini – rispettino standard minimi di sicurezza e benessere. Chiedo pertanto un intervento immediato al Sindaco Federico Basile, all’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, al Dirigente del Dipartimento Servizi Manutentivi e alla Dirigente scolastica, affinché si proceda con urgenza alla risoluzione del problema e alla verifica delle responsabilità. La tutela dei minori non può essere oggetto di ritardi o sottovalutazioni”, conclude Signorino.