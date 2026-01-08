Messina, scoperta serra di cannabis in casa: arrestato

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentasettenne messinese con pregiudizi di polizia nel corso di specifici servizi anti-droga. Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è il reato contestato all’uomo nei cui confronti i poliziotti delle Volanti hanno eseguito una perquisizione domiciliare. A seguito di segnalazione, gli agenti hanno infatti raggiunto l’abitazione del 37enne sita in via Nazionale a Mili Marina e scoperto una mini serra artigianale allestita in casa.

Quattro le piante di cannabis rinvenute e circa 1,5 kg di marijuana in fase di essiccazione sottoposto a sequestro. Le successive analisi hanno confermato la qualità della sostanza, pronta per essere immessa sul mercato delle sostanze illecite. Con le piante e la droga gli agenti delle Volanti hanno trovato anche il materiale necessario per la coltivazione a conferma di una verosimile attività di coltivazione e spaccio. Giudicato con il rito direttissimo, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.