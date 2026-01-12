Messina, riqualificazione del villaggio di Torre Faro: la viabilità nella zona

Nell’ambito dei lavori “Pn Metro Plus e città medie sud 2021-2027 Messina città accessibile ed inclusiva 2 – ME 7.5.1.1.B1 – Riqualificazione del villaggio di Torre Faro – Intervento 1”, (fase II) in via Cariddi (ex via Nuova), nel tratto compreso tra le vie Mangraviti e Palazzo, sono previsti provvedimenti viabili da oggi, lunedì 12, al 3/4/2026. Pertanto nel predetto arco temporale sono istituiti i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati e di transito veicolare in via Cariddi (ex via Nuova), nel tratto compreso tra le vie Mangraviti e Palazzo, garantendo, in sicurezza, il transito pedonale su idonei percorsi segnalati e protetti e la fruibilità di tutti accessi laterali.

Collocare idonea segnaletica stradale verticale di preavviso di strada chiusa al transito veicolare (con indicazione della distanza) in via Cariddi (ex via Nuova) in corrispondenza dell’intersezione con via Circuito; il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati in via Palazzo, nel tratto compreso tra le vie Cariddi (ex via Nuova) e Santa Domenica; il divieto di transito veicolare nella parte di carreggiata lato mare di via Palazzo, nel tratto compreso tra le vie Cariddi (ex via Nuova) e Santa Domenica; ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale dell’esistente spazio sosta riservato per le operazioni di carico/scarico merci sito sul lato nord di via Cariddi (ex via Nuova), a monte dell’intersezione con via Mangraviti.