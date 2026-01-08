Messina, riparte la programmazione di attività nell’ambito del progetto WAY

Si terrà domani, venerdì 9 gennaio, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, la conferenza stampa di presentazione delle attività del Progetto WAY – Welfare Activity for Young. Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione Comunale e Messina Social City illustreranno il percorso di programmazione delle attività che coinvolgeranno associazioni e società sportive del territorio, insieme a figure esperte del settore sportivo, chiamate a facilitare azioni orientate alla partecipazione e al coinvolgimento attivo dei giovani.

Il progetto WAY prosegue e si rafforza attraverso la costruzione di una rete strutturata di realtà sportive e professionisti qualificati, con l’obiettivo di sviluppare interventi capaci di incidere positivamente sul tessuto sociale cittadino. Le attività previste sono finalizzate alla diffusione di valori educativi fondamentali quali il rispetto, il fair play, la collaborazione e il senso di comunità, utilizzando lo sport come strumento di relazione, crescita e inclusione sociale rivolto ai giovani all’intera comunità.

La conferenza stampa rappresenterà un momento di confronto istituzionale e operativo per condividere obiettivi, metodologie e azioni del progetto, confermando l’impegno dell’Amministrazione Comunale e di Messina Social City nella costruzione di un modello di welfare di comunità, fondato sulla collaborazione con mondo sportivo, educativo e associativo.