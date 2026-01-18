Messina, richiesta di convocazione urgente del Consiglio Metropolitano straordinario

L’On. Calogero Leanza, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, ha chiesto la convocazione urgente del Consiglio Metropolitano straordinario per quanto riguarda alcuni temi legati alla viabilità a Messina. “Il sottoscritto On. Calogero Leanza, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, premesso che in data 10 gennaio 2026 si è verificato un grave cedimento della sede stradale sulla Strada Provinciale n. 45, nel tratto ricadente in località Massa San Nicola (indicativamente km 11), con conseguente situazione di elevato rischio per la pubblica incolumità e con ferimento di un automobilista, a seguito della perdita di controllo del veicolo determinata dall’evento di dissesto;
l’arteria in questione costituisce collegamento primario per i villaggi del comprensorio delle “quattro Masse” e, per caratteristiche geomorfologiche e condizioni dei versanti, presenta criticità che risultano ulteriormente aggravate dagli eventi meteorologici intensi e dalla vulnerabilità del territorio;
risultano pregresse segnalazioni istituzionali sulla medesima criticità da parte della VI Municipalità e richieste di intervento/monitoraggio, antecedenti all’evento occorso, con specifico riferimento al tratto S.P. 45 km 11 località Massa San Nicola;
per sabato 17 gennaio 2026, alle ore 18:00, presso i locali dell’ex scuola elementare di Massa Santa Lucia, è stata convocata un’assemblea pubblica da parte del comitato cittadino, con invito rivolto alle istituzioni e agli organi di stampa, finalizzata a individuare soluzioni immediate per la messa in sicurezza del territorio;
“Tutto ciò premesso, il sottoscritto
CHIEDE
- di voler convocare con urgenza il Consiglio Metropolitano in sede straordinaria, con inserimento all’ordine del giorno di una specifica trattazione avente ad oggetto: “Messa in sicurezza e ripristino della viabilità sulla S.P. 45 Curcuraci–Quattro Masse (tratto Massa San Nicola, km 11), Massa San Giovanni-Annunziata, e interventi indifferibili nel comprensorio delle Quattro Masse”, nonché attraverso la discussione dei progetti di mitigazione del dissesto idrogeologico insistenti sull’area, anche mediante il ricorso al Commissario delegato per l’emergenza;
- di acquisire, a corredo della seduta, una relazione tecnica aggiornata della Direzione Viabilità/uffici competenti recante:
– stato del dissesto e delimitazione del tratto interessato;
– eventuali ordinanze/chiusure e misure di sicurezza già adottate;
– esito di sopralluoghi, indagini e monitoraggi (ove già eseguiti) o calendario immediato degli stessi;
– stima sommaria e/o quadro economico degli interventi urgenti e strutturali;
– cronoprogramma per ripristino funzionale e messa in sicurezza definitiva;
- di prevedere, in sede consiliare, l’audizione dei responsabili tecnici competenti (Direzione Viabilità/Protezione Civile metropolitana, ove coinvolta) per l’assunzione di determinazioni puntuali e immediatamente esecutive, con individuazione di risorse e tempi.
Si rappresenta che la situazione descritta integra un evidente profilo di urgenza connesso alla tutela della pubblica incolumità, richiedendo una risposta istituzionale immediata e univoca, anche in termini di trasparenza verso la popolazione residente e gli utenti della strada”.