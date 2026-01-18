Messina, richiesta di convocazione urgente del Consiglio Metropolitano straordinario

L’On. Calogero Leanza, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, ha chiesto la convocazione urgente del Consiglio Metropolitano straordinario per quanto riguarda alcuni temi legati alla viabilità a Messina. “Il sottoscritto On. Calogero Leanza, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, premesso che in data 10 gennaio 2026 si è verificato un grave cedimento della sede stradale sulla Strada Provinciale n. 45, nel tratto ricadente in località Massa San Nicola (indicativamente km 11), con conseguente situazione di elevato rischio per la pubblica incolumità e con ferimento di un automobilista, a seguito della perdita di controllo del veicolo determinata dall’evento di dissesto;

l’arteria in questione costituisce collegamento primario per i villaggi del comprensorio delle “quattro Masse” e, per caratteristiche geomorfologiche e condizioni dei versanti, presenta criticità che risultano ulteriormente aggravate dagli eventi meteorologici intensi e dalla vulnerabilità del territorio;

risultano pregresse segnalazioni istituzionali sulla medesima criticità da parte della VI Municipalità e richieste di intervento/monitoraggio, antecedenti all’evento occorso, con specifico riferimento al tratto S.P. 45 km 11 località Massa San Nicola;

per sabato 17 gennaio 2026, alle ore 18:00, presso i locali dell’ex scuola elementare di Massa Santa Lucia, è stata convocata un’assemblea pubblica da parte del comitato cittadino, con invito rivolto alle istituzioni e agli organi di stampa, finalizzata a individuare soluzioni immediate per la messa in sicurezza del territorio;

“Tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE