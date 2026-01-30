Messina, riapre al traffico il lungomare di Giardini Naxos

Dopo il passaggio del Ciclone Harry con i relativi danni, con Ordinanza di Settore n.6 del 29 Gennaio 2026 è stato riparto al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia il lungomare IV Novembre e Regina Margherita (tratto compreso tra la Chiesa di San Giovanni ed il Porticciolo Saja) a Giardini Naxos, in provincia di Messina.
“La Cittadinanza è invitata a rispettare la segnaletica predisposta dal Comando della Polizia Locale, per una migliore gestione della viabilità“, scrive sui social la Protezione Civile di Giardini Naxos.