Porto di Tremestieri, Rete civica “Partecipazione”: “una incompiuta che conferma l’inadeguatezza di questa amministrazione”

“La situazione del Porto di Tremestieri diventa sempre più complessa e ingarbugliata, una tela di Penelope. Un appalto, lievitato negli anni a circa 90 milioni di euro, per realizzare l’opera più importante per il nostro territorio. I lavori sono fermi al 37% mentre della diga foranea che doveva essere realizzata nella stagione estiva del 2025 non vi è ancora traccia”. E’ quanto afferma in una nota per la Rete Civica Partecipazione, Michele Barresi. “Il porto di Tremestieri è diventata la cartina di tornasole della incapacità di questa amministrazione, commissariata dal Governo nazionale per risolvere la situazione di fermo cantiere protrattasi per lunghi anni. La mancata realizzazione del porto a sud, oltre penalizzare la città, invasa costantemente dai Tir, fa perdere a questo territorio anche grandi opportunità commerciali”, rimarca la nota.

“Il Comune di Messina, si arrabatta a spendere ingenti risorse senza precedenti, progettando opere spesso inutili e dannose. Un esempio di palese inadeguatezza di un gruppo di potere senza alcuna reale visione di sviluppo della Città. R.C. Partecipazione chiede alla deputazione regionale e Nazionale di intervenire con urgenza per fare chiarezza sui gravi ritardi”, conclude Barresi.