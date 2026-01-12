Messina, Rete Civica “Partecipazione” denuncia: “basta altre partecipate, sono il bancomat del monocolore De Luca”

Rete Civica “Partecipazione” interviene sulla vicenda legata alla creazione “dell’ennesima società partecipata De Luca/Basile. Serve un’operazione verità sui numeri della Messina Social City prima di replicare alla città metropolitana esperienze che appaiono virtuose solo nella propaganda dell’amministrazione. Approfondendo i numeri che emergono in questi anni dalle relazioni del Sindaco Basile e della partecipata Messina Social City la situazione appare tutt’altro che rosea – denuncia la RC Partecipazione – sia in termini di prestazioni offerte all’utenza sia in termini di costi che sarebbero addirittura lievitati con la gestione in house”.

“Mentre il sindaco metropolitano torna alla carica, proponendo anche per la città metropolitana l’ennesima partecipata per la gestione dei servizi sociali, Rete Civica Partecipazione reputa necessario un serio approfondimento anche con le parti sociali prima di sfornare un’altra partecipata. Invita il Consiglio metropolitano a puntare i riflettori sulla gestione della MSC, ricordando che la normativa legittima la gestione in house dei servizi solo in caso di comprovato risparmio economico per l’Ente. Diversamente c’è l’obbligo di bandire apposite gare d’appalto. Tutto questo nell’interesse degli utenti, anello debole di questo sistema e dei cittadini – conclude RC Partecipazione- ma anche di centinaia di lavoratori che sia in città che in tutta la provincia operano nel settore”.