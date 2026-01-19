Messina punta sull’eccellenza, lanciata la campagna per il marchio di qualità “VISITME”

Presenti il Sindaco Federico Basile e gli Assessori al Turismo Enzo Caruso, alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro e all’Innovazione tecnologica Roberto Cicala, è stato presentato oggi a Palazzo Zanca l’avvio della campagna promozionale per la concessione in uso del marchio collettivo di qualità “VISITME”. Obiettivo dell’Amministrazione comunale è fare rete per trasformare la città di Messina in una destinazione turistica d’eccellenza, riconoscibile e certificata.

Le dichiarazioni

“Con VISITME vogliamo dare un segnale forte di unità e qualità – dichiarano congiuntamente il Sindaco Basile e gli Assessori Caruso, Finocchiaro e Cicala -. Il turista che sbarca a Messina deve sapere immediatamente di potersi fidare degli operatori che espongono questo marchio. E’ una sfida che lanciamo ai nostri imprenditori: mettiamoci la firma, insieme, per una città più accogliente e competitiva”.

Progetto

Grazie all’adesione alla rete di qualità, sarà possibile essere riconosciuti dal turista come esercizio e/o attività che garantisce la qualità del servizio, dei prodotti e dell’accoglienza, anche attraverso l’inserimento nel sito VISITME, come attività certificata dal Comune di Messina. Investire sulla qualità fa crescere il territorio perchè il Marchio è uno strumento di marketing territoriale volto a certificare l’eccellenza dell’offerta turistica e commerciale; esso rappresenta un patto tra Istituzioni e operatori di settore per elevare gli standard di accoglienza, decoro e professionalità. Gli operatori accreditati entreranno quindi a far parte di un ecosistema digitale e fisico pensato per incentivare la permanenza dei turisti e valorizzare il “Made in Messina”.

Il progetto è orientato alla realizzazione di una “VISITME CARD”, che con l’acquisto consentirà di scegliere gli esercizi commerciali, le strutture ricettive e gli operatori, accreditati dal Comune di Messina che espongono la vetrofania del marchio, ma anche di poter fruire del trasporto pubblico locale, di scontistica e della visita ai siti di interesse culturale. Possono partecipare tutti i soggetti che operano nel territorio di Messina nei settori di ricettività, commercio, ristorazione e servizi turistici.

Durante l’incontro è stata presentata anche la nuova veste grafica del portale del turismo raggiungibile al seguente indirizzo visitme.comune.messina.it . Il link per iscriversi, contenente il modulo e il disciplinare, è il seguente https://visitme.comune.messina.it/aderisci/.