Messina, provvedimenti viari per interventi di estrazione ceppaie | DETTAGLI

Dal 4 sino al 13 febbraio 2026, nella fascia oraria 7-17, saranno effettuati interventi di estrazione ceppaie in alcuni tratti di strade del territorio comunale di Messina: viale della Libertà e via Campo delle Vettovaglie. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.