Messina: proseguono i lavori di realizzazione della pista ciclabile Cairoli-Passeggiata a mare, la viabilità in via del Vespro

Per consentire gli interventi di modifica di un tratto di marciapiede, nell’ambito dei lavori di realizzazione della pista ciclabile Cairoli-Stazione F.S.-Passeggiata a mare, sono previsti provvedimenti viari sul lato sud di via del Vespro, nel tratto compreso tra le vie Natoli e Ugo Bassi. Pertanto, nel predetto tratto, da ieri, lunedì 26, sino all’11 febbraio 2026, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato nord, per permettere la delimitazione dell’area di cantiere per una larghezza di due metri sulla carreggiata stradale in adiacenza al marciapiede lato nord.

Il divieto di transito pedonale sul marciapiede lato nord, deviando il transito pedonale sul corrispondente tratto di marciapiede lato sud, provvedendo alla collocazione di idonea segnaletica stradale verticale di indicazione e garantendo, in sicurezza, la fruibilità di un accesso, con la collocazione di idonea segnaletica stradale verticale di indicazione e la predisposizione di idonee passerelle pedonali; e il limite massimo di velocità di 30 km/h.