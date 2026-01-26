Messina, prosegue il censimento dei danni causati dal Ciclone “Harry”

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, a seguito delle eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi nei giorni scorsi e provocate dal Ciclone “Harry”, è stata avviata l’attività di ricognizione e censimento dei danni subiti sul territorio comunale. Il censimento ha l’obiettivo di raccogliere informazioni relative ai danni riportati da:

abitazioni private;

stabilimenti balneari;

strutture turistico-ricettive;

aziende;

attività commerciali.

L’Amministrazione comunale sottolinea che “questa fase riguarda esclusivamente la ricognizione dei danni e non la loro quantificazione, che sarà effettuata solo successivamente, in seguito all’eventuale emanazione del decreto di stato di emergenza da parte dello Stato. I soggetti che hanno subito danni possono inoltrare la propria segnalazione compilando il modulo per la ricognizione dei danni subiti, allegato al presente comunicato, e trasmetterlo tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it”.

La documentazione raccolta sarà utilizzata esclusivamente ai fini del censimento e per le successive valutazioni di competenza.