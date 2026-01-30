Messina pronta ad accogliere la World Champions League 2026 di calcio balilla | PROGRAMMA

An old game, a new sport: a Messina un passaggio epocale per il mondo del calcio balilla, con l’apertura a nuove categorie e la partecipazione di grandi nomi della disciplina, tra campioni uscenti e leggende della disciplina sportiva. Manca ormai pochissimo alle World Champions League Finals 2026, in programma al PalaRescifina di Messina dal 6 all’8 febbraio 2026, che rappresentano molto più di una grande competizione sportiva, segnando l’avvio di una nuova visione del calcio balilla come sport moderno, inclusivo e intergenerazionale, capace di unire tradizione e futuro in un unico grande evento internazionale.

An old game, a new sport. L’edizione di Messina, indetta dalla ITSF ed affidata in Italia alla FPICB con la collaborazione del Comune di Messina e di Mediterranea Eventi, si configura come un’edizione storica con numeri da record (oltre 500 iscritti con team che rappresentano 26 Paesi mondiali), che per la prima volta approda in Italia e che sceglie Messina come palcoscenico di un cambiamento profondo, introducendo accanto alle “tradizionali” categorie maschili e femminili anche le categorie Juniores e Paralimpica, e valorizzando ulteriormente la categoria Senior (50+), disegnando un modello sportivo aperto a tutte le età e a tutte le abilità. Una scelta fortemente significativa, che conferma la manifestazione internazionale messinese come riferimento globale non solo sul piano agonistico, ma anche sociale e culturale.

Fari puntati sulla competizione Paralimpica, che per la prima volta entra a pieno titolo nel programma ufficiale della World Champions League con una struttura dedicata. Con oltre 50 atleti iscritti, Messina ospiterà una la più grande manifestazione internazionale di calcio balilla per atleti con disabilità mai realizzata, aprendo definitivamente le porte di questo sport a una dimensione realmente universale. Significativa, in questo senso, la partecipazione alla manifestazione di un team proveniente dall’Argentina, a testimonianza del forte appeal del torneo in riva allo Stretto.

Apertura a 360° ed uno sguardo al futuro, rappresentato dalla nuova categoria Juniores, con 8 squadre in gara, che porterà in scena i talenti emergenti del calcio balilla mondiale. Giovani atleti pronti a confrontarsi su un palcoscenico di altissimo livello, affiancando i grandi campioni e garantendo continuità e sviluppo al movimento internazionale. A rafforzare questo ponte tra generazioni, la categoria Senior (50+) assume un ruolo centrale nel racconto sportivo dell’evento. Le squadre iscritte testimoniano come esperienza, tecnica e passione restino elementi decisivi anche ai massimi livelli, valorizzando la storia di una disciplina sportiva (e non più un semplice gioco) che continua ad evolversi e consolidarsi senza perdere la propria identità.

Un forte appeal della WCL Messina 2026, come detto, testimoniato non solo dai numeri di iscritti (ai quali si aggiungeranno diverse altre centinaia di partecipanti tra accompagnatori, staff…) ma anche dai grandi nomi che gareggeranno all’interno della “Gaming Arena Città di Messina”, come l’attuale numero 1 al mondo della categoria maschile Tony Spredeman (in gara con il team Philoro Austria) e la tedesca Djamila Nader tra le donne, ed ancora la partecipazione della leggenda del calcio balilla, il belga Frédéric Collignon, considerato dagli addetti ai lavori il più forte atleta della storia recente di questo sport, che tornerà dal ritiro proprio per questo evento.

È in questo equilibrio tra passato, presente e futuro che si inserisce il messaggio chiave della World Champions League Messina 2026: “an old game, a new sport”. Il calcio balilla, tra i giochi più conosciuti e praticati al mondo, si afferma oggi come sport vero e proprio, regolamentato, competitivo, inclusivo e capace di parlare a pubblici diversi, superando barriere generazionali, culturali e sociali.

“Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti per quello che stiamo realizzando – così Francesco Bonanno, Presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla – la tappa messinese rappresenta una vera e propria svolta storica della nostra disciplina sportiva, aprendo ufficialmente al mondo paralimpico ed includendo nuove categorie, lanciando cosi un segnale di forte crescita internazionale. Far arrivare, tra l’altro, a Messina cosi tanti partecipanti dimostra che il movimento e vivo e che la location è di grande appeal, e per questo ho il dovere di ringraziare il Sindaco Federico Basile, l’Assessore Massimo Finocchiaro e tutta l’amministrazione comunale per aver da subito sostenuto la candidatura e, successivamente, ci ha supportato nella fase realizzativa dell’evento. Ormai siamo agli sgoccioli e sono sicuro che Messina saprà accogliere al meglio e con grande entusiasmo tutte queste persone. Sarà un palcoscenico sportivo di altissimo livello: un’edizione storica che ci regalerà tante emozioni e che farà innamorare di Messina i tanti partecipanti“.

Tutti gli aggiornamenti saranno consultabili sui profili social di Mediterranea Eventi. Le partite della WCL Messina 2026 saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ITSF (https://www.youtube.com/@TableS0ccer) mentre i risultati saranno aggiornati live sulla piattaforma Coral (https://app.tablesoccer.org/p/wcl-2026/).