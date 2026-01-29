Messina: presentato il progetto di efficientamento energetico della sede ATM, stanziati 4,5 milioni

Abbattimento del consumo energetico e valorizzazione architettonica: la sede di Atm Messina è pronta a cambiare volto e a diventare un vero e proprio modello di sostenibilità, grazie ad un progetto di efficientamento energetico altamente innovativo. L’idea progettuale, elaborata dallo Studio Oliva di Roccalumera, è stata presentata questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Federico Basile, del Vicesindaco Salvatore Mondello, il Presidente di ATM Carla Grillo e il progettista Franz Oliva hanno illustrato i dettagli del progetto, che andrà a gara tra qualche settimana e sarà finanziato con i fondi PN Metro Plus 2021 -2027 per un importo complessivo di 4,5 milioni di euro.

Le dichiarazioni del sindaco e del vicesindaco

“Atm continua ad essere protagonista di un cambiamento strutturale nel sistema del trasporto pubblico locale e in quest’ottica si inserisce la trasformazione dell’immobile dell’Azienda Trasporti, che sarà sottoposto ad interventi di efficientamento energetico, come sta avvenendo anche per altri edifici pubblici. L’immobile di Atm è già altamente riconoscibile, ma con la realizzazione di questo progetto lo diventerà ancor di più”, ha dichiarato il Sindaco. “In questo momento, l’edificio che ospita la sede di ATM è eccessivamente energivoro e privo di comfort e standard di qualità per chi lo vive quotidianamente, per cui questi interventi sono fondamentali per gantiire la necessaria sicurezza”, ha aggiunto il Vicesindaco.

Il punto sugli interventi in programma

La massima rappresentante dell’Azienda Traporti ha fatto il punto sugli interventi in programma, che saranno completati entro luglio 2027: “Allo stato dei fatti, la sede di Atm, risalente agli anni ’80, presenta una facciata ammalorata dal tempo, impianti vetusti, infissi degradati e involucro non isolato. Con i lavori di efficientamento porremo rimedio a tali criticità ottenendo una significativa riduzione dei consumi energetici, dei costi di gestione, delle emissioni di CO2 e di altri gas che alterano significativamente il clima, con un risparmio stimato pari al 60% rispetto alla situazione attuale”.

“I lavori previsti nel progetto di efficientamento energetico – ha aggiunto il Presidente – avranno anche un forte impatto visivo. Nella proposta progettuale che oggi presentiamo alla città e che è stata scelta in condivisione con l’amministrazione comunale, la riqualificazione dell’edificio è stata concepita anche come valorizzazione architettonica ad alta riconoscibilità. Il quartier generale di ATM subirà, infatti, una trasformazione estetica importante e oggettivamente impattante. Nella facciata principale saranno installate vele ombreggianti realizzate singolarmente in rame e zinco titanio, la cui funzione – è bene evidenziare – va ben oltre l’aspetto meramente estetico, trattandosi di soluzioni bioclimatiche che salvaguardano l’ambiente circostante. Le facciate della sede di Atm diventeranno, quindi, un modello di sostenibilità”.

Auditorium aziendale

“Nell’ambito del progetto – ha concluso il Presidente – sarà riqualificato e messo a norma anche l’Auditorium aziendale, che potrà finalmente essere restituito alla città dopo anni di abbandono. Ringrazio l’intero team dello Studio Oliva per aver sviluppato una proposta così innovativa”.

Le parole del progettista

Ulteriori dettagli degli interventi sono stati forniti dal progettista Franz Oliva, il quale ha concentrato il suo intervento sugli impianti di climatizzazione: “abbiamo previsto un sistema geotermico che, sfruttando la temperatura naturale del sottosuolo, è in grado di mantenere la temperatura del terreno relativamente costante durante l’anno. Questo impianto verrà utilizzato pertanto per il riscaldamento e raffrescamento degli uffici presenti al piano terra dell’edificio. L’energia geotermica a bassa entalpia è una fonte rinnovabile, pulita e in larga parte indipendente dalle condizioni meteorologiche. I sistemi geotermici a bassa entalpia sono principalmente utilizzati per la climatizzazione di edifici residenziali e pubblici, offrendo costi operativi contenuti La sostenibilità e la rinnovabilità dell’energia geotermica superficiale la rendono una risorsa con il potenziale di rivoluzionare profondamente il nostro concetto di approvvigionamento energetico”. Parlando in generale del progetto, l’ingegnere Oliva ha puntualizzato che “dal punto di vista energetico, rappresenta una buona pratica di contrasto ai cambiamenti climatici, prevedendo un miglioramento della classe energetica dell’edificio dall’attuale classe B alla classe A+++”.