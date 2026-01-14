Messina, presentato il calendario 2026 della Proloco di Sinagra

Sabato 10 Gennaio 2026, nella sala conferenze del Palazzo Salleo vestita a festa e con il pubblico delle grandi occasioni, è stato presentato l’atteso Calendario Almanacco della Proloco di Sinagra, che, da 21 anni ormai, racconta il patrimonio culturale del paese. L’edizione di quest’anno, coordinata da Marcello Proietto di Silvestro, celebra le bellezze del territorio, il paniere enogastronomico, gli usi e i costumi di una comunità collocata a cerniera fra il comprensorio del Nebrodi e quello del Tirreno, con particolare attenzione alla difesa del suolo e alla conservazione delle tradizioni locali in chiave turistica.

Ai lavori della presentazione, moderata da Michele Isgrò, hanno portato i saluti istituzionali il sindaco Antonino Musca, l’On. Calogero Leanza, la prof.ssa Paola Radici Colace, l’agronomo Santino Agnello, il prof. Domenico Orifici Domenico e l’instancabile presidente della Proloco, Enza Mola. In videocollegamento era presente l’archeologo Michele Fasolo. Presenti i militari della locale stazione dei Carabinieri a testimonianza della continua vicinanza dell’Arma al sodalizio.

“Ringrazio tutti per il lavoro meraviglioso, autori, tecnici, grafici, sponsor e quanti hanno prestato la loro opera. Un ottimo lavoro di squadra, che ha permesso la pubblicazione di questo gioiellino editoriale. Ringrazio tutte le Autrici e gli Autori che hanno contribuito con i loro scritti, gli sponsor e l’Assemblea Regionale che hanno contribuito economicamente alla realizzazione del calendario. Ringrazio inoltre in modo particolare l’On. Calogero Leanza per la vicinanza dimostrata verso la Proloco di Sinagra e per il suo impegno anche in vista della prossima presentazione dell’Almanacco a Palazzo dei Normanni a Palermo”.

Le firme del Calendario

In ordine di mese ecco le firme del calendario 2026: Calogero Leanza, deputato regionale Assemblea Regionale Siciliana; Cav. Uff. Silvana Paratore, Insignita dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, legale impegnata in attività svolte a fini filantropici, umanitari e sociali; Santo Agnello, agronomo; Paola Radici Colace, già professore ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina; Giulia Nives Proietto di Silvestro, digital product designer; Michele Fasolo, archeologo; Filippo Grasso, docente di analisi di mercato scienze del turismo dell’Università di Messina; Sara La Rosa, giornalista esperta tematiche ambientali, coordinatore Regione Sicilia Pa Social (associazione per la comunicazione e informazione digitale); Rosetta Vitanza, insegnante e già Dirigente Scolastica; Anna Martano, giornalista, scrittrice e consulente gastronomica, Prefetto per la Sicilia dell’Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia Storica; Michele Isgrò, creativo, autore e fotografo, coordinatore del Circuito Turistico Bella Sicilia e Domenico Orifici, giornalista, poeta e scrittore.

I ringraziamenti dell’Associazione Proloco

“In conclusione si ringrazia inoltre il Rotary Club Patti Terra del Tindari, il Garden Club di Messina, Unpli, Comune di Sinagra, Regione Sicilia, Assemblea Regionale Siciliana, GoGòl, Comuni Fioriti, Associazione Italiana Celiachia, Fiumara d’Arte, Marcello Proietto di Silvestro per la supervisione, Emanuela Mola, (Vice Presidente Proloco) per la cooperazione, Carmelo Bongiorno e Carmelo Agostino per le foto, Elena Nardo, Giuseppe Spiccia e Ludovica Naciti. Enza Giglia, Renate Ofenwanger, Rosaria Reale, Rosina Coci, Maria Mola per la collaborazione; Nunzio Orlando, Angela Faranda, Leida Orlando, Giovanni Nardo, Leone Nardo, Sarina Sirna, Gianni Coci, Antonino e Mattia Nardo per il momento di convivialità organizzato a fine serata, con l’assaggio di prodotti tipici (con in prima fila il Piturro e i magnifici e rinomati dolci tradizionali)”, conclude la nota.