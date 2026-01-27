Messina, Pista del Sole D&S vince la 2H Endurance al Kartodromo

Un inizio ricco di colpi di scena. Pista del Sole D&S si aggiudica al Kartodromo di Messina la 2H Endurance, prova inaugurale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Sono Andrea Truscello e Ivan Bottari a brindare al successo, guidati dal team manager Antonio Truscello, al termine di due ore mozzafiato, vissute ad alta intensità. Esultano anche Meta Racing One (F2) e MRT Moon (F3).

Dopo il briefing e il sorteggio dei kart, ultimate le operazioni per i diciotto team impegnati, adrenalina subito al massimo e pole position nelle qualifiche di 10’ messa a segno da Pista del Sole D&S con Andrea Truscello in 37.662, superando la concorrenza di Kairos Team. Kairos Lady precede MRT Fire nella F2, MRT Moon leader nella F3. Si parte in condizioni di pista bagnata per la pioggia. Al via Pista del Sole D&S tiene alle sue spalle MRT Thunder e Kairos Team. Meta Racing One assume presto il comando in F2, MRT Ice in F3. Dopo mezz’ora c’è sempre Pista del Sole D&S in testa alla corsa, MRT Thunder e Trinacria inseguono. MRT Moon davanti a tutti in F3, ingaggiando il duello con MRT Ice. Va veloce Meta Racing One in F2. A metà gara, con Pista del Sole D&S che diversifica la strategia (3 pit), l’ordine è: Kairos Team, MRT Thunder, Gattopardo e Trinacria RT, tutti con 2 pit. Si viaggia sul filo dell’equilibrio, giro dopo giro. Kairos Team, Trinacria RT e Gattopardo battagliano, Pista del Sole D&S ha osservato un maggior numero di soste.

Quando mancano 30’, MRT Thunder e Trinacria RT hanno effettuato 3 pit, mentre Kairos Team, Gattopardo e Pista del Sole D&S sono a quota 4. Meta Racing One e MRT Moon controllano nelle rispettive categorie. A 20’ dalla conclusione, Pista del Sole D&S vanta 7” di margine nei confronti di MRT Thunder, ma si registra il ritorno di Kairos Team. Occhi puntati sulle scelte dei team manager, ci si gioca tutto nel rush finale. Pista del Sole D&S anticipa la sesta sosta rispetto a Kairos Team che guadagna terreno.

Al rientro in pista Truscello deve rincorrere Minutoli, mentre l’ottima performance di Anello consente a Gattopardo di risalire in terza posizione, Miduri è quarto con MRT Thunder. Kairos Team si affida a Bartolotta per lo stint finale, Truscello prova invano a ricucire il gap. Kairos Team taglia così per primo il traguardo alla bandiera a scacchi, risultato però vanificato da una doppia penalità per sforamento tempo massimo inflitta dalla direzione gara al duo Bartolotta-Minutoli. Vittoria di Pista del Sole D&S che in 157 giri mette il sigillo sulla 2H Endurance. Al secondo posto si piazza Gattopardo, a 5.755 (penalizzato di 5”), con Fabrizio Anello e Riccardo Irrera. Terzo gradino del podio per MRT Thunder della coppia Massimiliano D’Angelo-Federico Miduri, seguono Leopard (Sara La Fauci e Vincenzo Pino) e Trinacria RT (Carmelo Garufi e Lorenzo Tappa. Completano la classifica Kairos Team e STP Racing (Catarro-Latteri). “Best lap” firmato da Antonio Minutoli in 37.648.

Nella F2 la copertina spetta tutta a Samuel Cerrito e Cristian De Salvo di Meta Racing One che, dando dimostrazione di grande solidità, prevalgono in 150 giri e festeggiano nel migliore dei modi la loro gara d’esordio nella categoria. Sul podio, inoltre, Meta Racing (Antonio Napoli e Alessio Smeriglio) e Kairos Lady (Aurora Costa e L. Mindella), poi MRT Fire (Andrea Brusca e Simone Bongiorno) e MRT Nitro (Stefan Cazacu e Sebastiano Di Stefano). Bella affermazione di MRT Moon, invece, nella F3, centrata in 149 giri da Andrea Cardile e Gaetano Vecchio, battendo MRT Ice (Antonino Cucuzza e Vittorio Strano) che ha provato a lungo ad insidiarli. Al terzo posto AMR Pulse (Matteo Messina e Simone Ragusa). Seguono STP Rookie (Malvaso-Torrisi), AMR Velocity (Al. Costa-Maggio) e San Filippo TR (Alessi-Pellegrino).

Il punteggio del Campionato Endurance interno, attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS, è stato calcolato al 90% per il primo atto stagionale della specialità a squadre. L’evento si è concluso con la festa del podio per i primi tre team classificati di ciascuna categoria, pole position, “best lap” assoluto della manifestazione e “best quick change”. Il prossimo appuntamento in calendario è la 2H Endurance del 7 marzo, valida anche per il Campionato Interprovinciale che si svolge in collaborazione con il circuito di Ispica.