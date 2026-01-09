Messina, Gioveni sul Parco Magnolia di Giostra: “una bomba ecologica da disinnescare”

“Se non è questa una “bomba ecologica”, poco ci manca! Nell’attesa che si definisca l’iter tecnico amministrativo per la riqualificazione del parco Magnolia di Giostra, i residenti devono convivere con un degrado e una presenza di rifiuti nell’area quasi senza precedenti!”. A denunciare una condizione di totale abbandono e pericolo nel sito che sarà oggetto di interventi in ambito di Risanamento è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che attraverso un dossier fotografico ha chiesto un intervento di bonifica alla struttura commissariale al Risanamento.

“Pur comprendendo i necessari tempi tecnici e i vari adempimenti (rilascio parere Vinca, piano di caratterizzazione ecc.) che si sono finora resi necessari per poter finalmente dare dignità a quest’area con le progettualità previste – evidenzia Gioveni – non è accettabile lasciare i residenti della zona alle prese con un simile degrado in cui anche la presenza di pericolosi rifiuti speciali la fanno da padrone. Naturalmente continuo ad apprezzare il lavoro sinergico che si sta portando avanti in tema di Risanamento – prosegue il consigliere – ma di contro, così come spesso accade in altri contesti che attendono di essere rigenerati e portati alla fruizione della cittadinanza, occorre vigilare e in certi casi provvedere a bonificare quelle aree che giornalmente diventano preda dei soliti incivili e deturpatori del territorio”.

“Ho chiesto pertanto all’Ufficio del Commissario – conclude Gioveni – di attivarsi celermente per la bonifica dell’area del parco Magnolia e rendere così più accettabile ai residenti della zona la condizione ambientale del sito.