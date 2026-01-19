Messina, ordinanza del CAS: chiusura al traffico di vari tratti dell’autostrada | INFO e DETTAGLI

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane rende noto, con ordinanza n. 7 dello scorso 13 gennaio 2026, la chiusura al traffico veicolare di vari tratti dell’autostrada A/20 Messina-Palermo, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, per consentire la prosecuzione dei lavori per il taglio di alberi ad alto fusto e rami su terreni di proprietà del Consorzio in vari tratti dell’autostrada A/20 Messina-Palermo, lotto 2 Barcellona-Tremestieri (dal km. 46+640 al km. 0+000). Nello specifico il provvedimento dispone, per lo svincolo di Gazzi, dalle ore 21 di mercoledì 21 gennaio alle 6 di giovedì 22 gennaio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Gazzi (km. 5+100) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Catania.

Chiusure

Dalle ore 21 di giovedì 22 gennaio alle 6 di venerdì 23 gennaio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Gazzi (km. 5+100) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Catania; dalle ore 21 di venerdì 23 gennaio alle 6 di sabato 24 gennaio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Gazzi (km. 5+100) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli in transito provenienti da Palermo; per lo svincolo di Messina centro, dalle ore 21 di lunedì 26 gennaio alle 6 di martedì 27 gennaio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina centro (km. 7+015) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Palermo.

Dalle ore 21 di martedì 27 gennaio alle 6 di mercoledì 28 gennaio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina centro (km. 7+015) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli in transito provenienti da Catania; per lo svincolo di Boccetta, dalle ore 21 di mercoledì 28 gennaio alle 6 di giovedì 29 gennaio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Boccetta (km. 8+970) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Palermo; dalle ore 21 di venerdì 30 gennaio alle 6 di sabato 31 gennaio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Boccetta (km. 8+970) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Catania; dalle ore 21 di lunedì 2 febbraio alle 6 di martedì 3 febbraio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Boccetta (km. 8+970) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, in ingresso, per i veicoli in transito in entrambe le direzioni di marcia.

Dalle ore 21 di martedì 3 febbraio alle 6 di mercoledì 4 febbraio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Boccetta (km. 8+970) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, in uscita, per i veicoli in transito provenienti da Catania e Palermo; e per lo svincolo di Messina Sud Tremestieri, dalle ore 21 di giovedì 5 febbraio alle 6 di venerdì 6 febbraio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina Sud Tremestieri (km. 0+586) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, in ingresso, per i veicoli in transito in entrambe le direzioni di marcia; e dalle ore 21 di venerdì 6 febbraio alle 6 di sabato 7 febbraio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina Sud Tremestieri (km. 0+586) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli in transito provenienti da Palermo.

Limite massimo

E’ istituito inoltre il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle limitazioni e 40 km/h nelle rampe di svincolo, in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22/01/2019.