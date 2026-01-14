Messina, oltre 5 mila presenze all’Opportunity Day

Oltre 5 mila presenze tra studenti, universitari, giovani inoccupati e disoccupati: è questo il bilancio della seconda edizione dell’Opportunity Day Messina, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Messina, in collaborazione con la Città Metropolitana di Messina e con il supporto della Messina Social City. Dal 12 al 14 gennaio, Piazza Cairoli si è trasformata in un vero e proprio villaggio delle opportunità, con 46 stand dedicati a istruzione, formazione, aziende, agenzie per il lavoro, Forze dell’Ordine, Forze Armate e Corpi istituzionali, che hanno ospitato a rotazione studenti, giovani under 35 e cittadini interessati a costruire il proprio percorso professionale. La manifestazione si è conclusa oggi, mercoledì 14 gennaio, con una chiusura sobria e raccolta: la programmata animazione musicale con DJ set è stata annullata in segno di rispetto e cordoglio per la tragica scomparsa dello studente iraniano Yasin.

Orientamento e formazione

Tre giornate interamente dedicate all’orientamento alla formazione e al lavoro, che hanno registrato una partecipazione straordinaria da parte di scuole, università, imprese e istituzioni. L’evento rientra nel progetto “YoungME”, finanziato con fondi PN METRO PLUS e Città Medie Sud 2021–2027, coordinato dal Direttore Generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, con l’obiettivo di accompagnare i giovani messinesi in percorsi di crescita personale e professionale.

Significativa la partecipazione delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate e dei Corpi istituzionali, che con stand informativi e momenti di confronto diretto hanno illustrato i percorsi professionali, i valori e le opportunità di carriera all’interno delle istituzioni.

La soddisfazione di Basile

Il Sindaco Federico Basile ha dichiarato: “Siamo soddisfatti e orgogliosi del successo di questa seconda edizione dell’Opportunity Day. Un risultato che dimostra quanto sia forte il bisogno dei giovani di avere spazi concreti di orientamento e confronto. Ringrazio tutte le istituzioni, le aziende e le realtà cittadine che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, confermando una sinergia fondamentale per il futuro della nostra comunità”.

Le dichiarazioni di Cannata

L’Assessore alle Politiche Giovanili, Liana Cannata, ha sottolineato: “L’Opportunity Day è il risultato di un percorso che stiamo costruendo insieme ai giovani del territorio comunale e dell’intera area metropolitana, coinvolgendo anche studenti stranieri che hanno scelto Messina per formarsi e crescere. Abbiamo creato uno spazio di orientamento autentico, concreto, dove i 46 stand tra aziende, istituzioni e agenzie per il lavoro hanno dato vita a una sinergia reale. Qui i giovani hanno potuto confrontarsi direttamente con professionisti, porre domande sui percorsi di carriera e ottenere indicazioni immediate e utili per costruire il proprio futuro”.

“Questa seconda edizione – ha aggiunto l’Assessore – è stata arricchita dalla presenza di ospiti speciali, che hanno trasformato la tre giorni in un’occasione non solo di orientamento, ma anche di ispirazione e testimonianza. Roberto Lipari ha affrontato con ironia i temi del lavoro e delle sfide generazionali; Alessandro Sorrentino – Sicitalian –, imprenditore e content creator seguito da oltre un milione di persone, ha condiviso la sua esperienza di crescita; Davide Gomiero, agrinfluencer e ‘star del trattore’, ha parlato di agricoltura tra innovazione e sostenibilità. L’evento è stato condotto dalla content creator Noemi David. Le oltre 5 mila presenze confermano un bilancio più che positivo e premiano l’impegno dell’Amministrazione nel favorire opportunità concrete e accessibili per i giovani”.

Durante tutte le giornate si sono svolti talk tematici sul palco e momenti di confronto diretto con professionisti delle risorse umane e career coach, tra cui Roberto Moraci (Michael Page) e Valeria Pitrone, collaboratrice di aziende di rilievo internazionale.

Il programma delle tre giornate

Nel corso della prima giornata, l’Opportunity Day si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco di Messina Federico Basile, seguiti da un ricco confronto dedicato al rapporto tra sport, competenze e futuro con Valeria Asquini, Alessandro Arcigli e la Federazione Italiana Nuoto. Ampio spazio è stato dedicato ai temi della resilienza e della capacità di affrontare l’incertezza con Dario Cardile, così come al dialogo tra imprese e territorio, con Sicindustria Messina, i Giovani Imprenditori e l’intervento dell’Assessore Massimo Finocchiaro. La giornata è proseguita con un confronto tra media e università, grazie al dialogo tra la giornalista Natalia La Rosa (Gazzetta del Sud) e la professoressa Maria Laura Giacobello (Università di Messina), e con un focus sulla cittadinanza attiva e il servizio civile insieme a Roberto Argenti. Nel pomeriggio spazio alle storie di chi ha scelto Messina, al talk con il special guest Roberto Lipari e a una riflessione sulla dimensione internazionale della città con Raouf Mastan (Making).

La seconda giornata ha posto l’accento su innovazione, scuola e futuro. Si è parlato di imprenditorialità e start-up con Neetwork Messina, mentre il mondo della scuola è stato protagonista dell’incontro tra Stello Vadalà e i dirigenti scolastici Latona, Messina, Minniti e De Francesco. Il racconto della città come luogo di acqua, cultura e talento è stato affidato a Giuliana La Malfa, Michele Trimarchi e Federica Turiaco, seguiti dal talk con Alessandro Sorrentino – Sicitalian, imprenditore e content creator.

Nel pomeriggio, il confronto con i consiglieri comunali Raimondo Mortelliti, Salvatore Papa e Raffaele Rinaldo ha aperto la riflessione sulle politiche locali, seguita dai temi della sostenibilità e dell’agricoltura sociale con Francesco Cerami, Giuseppe Maisano, Antonino Bonfiglio e Francesco Papalia. La giornata si è conclusa con momenti dedicati all’orientamento al lavoro, al podcast live a cura di OnBoard – Crescendo Incubatore con Roberto Moraci, e al networking professionale.

La terza e ultima giornata è stata dedicata alle storie di ritorno e al rapporto tra università e lavoro. Il racconto di esperienze di partenza e rientro è stato moderato da Tempostretto, con Alessandro Scimone, Marco La Fauci e Cristina Damico, mentre il tema delle competenze è stato approfondito a cura di UniPegaso Messina. Tra i momenti più attesi, il talk con Davide Gomiero, noto come Gomiero Farm, e il confronto con la Commissione Politiche Giovanili di ANCI Sicilia, con l’Assessora Liana Cannata e Sonia Digrandi.

Nel pomeriggio si è parlato di mercato del lavoro con Giacomo De Francesco del Centro per l’Impiego, di rigenerazione urbana e partecipazione con l’Assessore Massimiliano Minutoli, Christian Mangano e la Consulta Giovanile, e di orientamento universitario grazie alle associazioni studentesche che hanno dialogato con Valeria Pitrone, career coach e marketer. A chiudere la manifestazione, uno spazio dedicato all’associazionismo con Bonafide Messina nel Mondo, Lara Ekin e Muhammed Furkan Korkmaz.

L’Opportunity Day non è stato solo un evento, ma il risultato di una visione precisa per la città e per il futuro delle nuove generazioni, con l’obiettivo di colmare il divario tra il mondo della formazione e quello del lavoro, creando uno spazio concreto di incontro tra talento e opportunità.

L’Amministrazione comunale ringrazia “tutti i partner coinvolti, i partecipanti, le scuole, le aziende, le istituzioni e le realtà associative che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Un sentito ringraziamento va anche alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine e alle Istituzioni, con l’auspicio di proseguire e rafforzare questa collaborazione a favore dei giovani e del futuro della città”.