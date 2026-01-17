Messina: oltre 4,3 milioni di euro per le imprese, approvate le graduatorie | DETTAGLI

Il Comune di Messina completa la prima fase della manovra di sostegno al tessuto produttivo locale finanziata con i fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Con due distinti provvedimenti dirigenziali siglati oggi (n. 309 e n. 312), il Dipartimento Servizi alle Imprese ha approvato le graduatorie provvisorie relative agli avvisi pubblici “Impresa.NET” e “MadeInME”. L’operazione immette nel sistema economico cittadino risorse a fondo perduto per un totale complessivo di 4.301.438,53 euro, destinati a supportare sia le attività storiche che le nuove startup.

La soddisfazione di Basile

“Oggi manteniamo una promessa importante fatta alla città”, dichiara il Sindaco Federico Basile. “Non parliamo di progetti sulla carta, ma di 4,3 milioni di euro che arriveranno concretamente a quasi cento imprese messinesi. Abbiamo voluto sostenere due anime della nostra economia: da un lato la spinta verso il futuro e la digitalizzazione con Impresa.NET, dall’altro la valorizzazione delle nostre radici, dell’artigianato e dell’agroalimentare con MadeInME. È la dimostrazione che l’Amministrazione lavora per creare opportunità reali di sviluppo e occupazione, inserendo questi finanziamenti in una visione d’insieme che accompagna l’imprenditore a 360 gradi””, conclude Basile.

Le parole di Finocchiaro

L’Assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro entra nel dettaglio dei risultati: “Gli uffici hanno svolto un lavoro di verifica imponente su centinaia di istanze per arrivare a questo risultato in tempi certi. Con l’approvazione odierna finanziamo immediatamente 96 attività imprenditoriali tra esistenti e nuove costituzioni”.

Nello specifico, le risorse assegnate sono così ripartite:

Per il Progetto “Impresa.NET” (Digitalizzazione) sono stati assegnati fondi per un totale di 2.510.167,74 euro. Le risorse andranno a finanziare 56 imprese:

o 41 attività già costituite, per un importo di € 1.815.146,88;

o 15 nuove startup (costituende), per un importo di € 695.020,86.

Per il Progetto “MadeInME” (Artigianato e Agroalimentare) sono stati assegnati fondi per un totale di 1.791.270,79 euro. Le risorse andranno a finanziare 40 imprese:

o 35 attività già costituite, per un importo di € 1.568.534,79;

o 5 nuove startup (costituende), per un importo di € 222.736,00.

Queste due linee di finanziamento non sono interventi isolati, ma tasselli fondamentali di un programma quadriennale (2025-2028) avviato dall’Amministrazione Comunale per sostenere il commercio e il turismo.

“Oltre all’erogazione di liquidità a fondo perduto”, sottolineano Basile e Finocchiaro, “l’impegno del Comune prosegue attraverso un pacchetto di sgravi e agevolazioni già pianificato per abbattere i costi fissi delle imprese”.

Piano

Il piano di misure di sostegno prevede infatti:

• Riduzione TARI del 15% per le categorie commercio e turismo per gli anni 2026, 2027 e 2028;

• Riduzione del 50% del Canone Suolo Pubblico e dei Canoni Mercatali fino al 2028;

• Riduzione del 100% del Servizio Idrico Integrato per le attività commerciali e ricettive per il triennio 2026-2028;

• Gratuità totale dei Parcheggi di Interscambio per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.

L’azione dell’Amministrazione non si ferma qui: nei prossimi mesi verranno pubblicati nuovi avvisi pubblici per destinare le restanti risorse del programma PN Metro Plus ad altre categorie strategiche, garantendo così una copertura capillare del tessuto produttivo cittadino.

“Le graduatorie approvate oggi sono provvisorie in attesa delle ultime verifiche tecniche sugli enti esterni, ma i fondi sono impegnati e pronti per essere erogati ai beneficiari aventi diritto”, conclude l’Assessore.

Le determinazioni dirigenziali n. 309 (MadeInME) e n. 312 (Impresa.NET) contenenti le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi sono pubblicate da oggi all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Messina. Per motivi di privacy, gli elenchi riportano esclusivamente il Codice ID Utente assegnato dalla piattaforma telematica. È possibile consultare i dettagli anche sulla piattaforma dedicata: www.scelgomessina.it.